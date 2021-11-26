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    Прем'єр розповів, хто наступного року отримає квартири

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    Черга на житло закриватиметься поетапно - Прем'єр розповів, хто наступного року отримає квартири

    Черга на житло закриватиметься поетапно

    Фото з відкритих джерел

    Наприкінці цього року запрацює державна фінансова лізингова компанія для забезпечення житлом бюджетників на умовах лізингу

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наступного року планується повністю закрити чергу на житло для внутрішньо переміщених осіб, які мають статус учасників бойових дій. Про це він повідомив на брифінгу під час робочої поїздки в Луганську область, цитує пресслужба уряду.

    «Наступного року ми запланували – це ініціатива президента України Володимира Зеленського – повністю закрити чергу на житло ветеранів АТО – внутрішньо переміщених осіб. Це близько 4 тис. сімей, яких ми повністю коштом держави забезпечимо житлом в наступному році, тобто будемо поетапно закривати черги», – сказав Шмигаль.

    Також, за його словами, вже наприкінці цього року запрацює державна фінансова лізингова компанія, яка забезпечить житло для бюджетників – вчителів, лікарів, військових, а також внутрішньо переміщених осіб.

    «Туди буде виділено близько 20 млрд грн під державні гарантії, і її основна роль – житло для таких «державних людей» і внутрішньо переміщених осіб», – підкреслив прем'єр.

    На 2022 рік уряд у державному бюджеті запланував 5,5 млрд грн на забезпечення житлом усіх тимчасово переміщених осіб, які мають статус учасника бойових дій.

    Нагадаємо, українцям роздадуть по мільйону гривень на купівлю житла: хто і коли зможе отримати гроші.

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    Теги: АТО переселенці житло уряд Денис Шмигаль
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    Прем'єр розповів, хто наступного року отримає квартири