Україна до кінця десятиліття вкладе у розвиток авіабудування 34 млрд – Шмигаль

Загальні інвестиції держави в інфраструктурні проєкти у 2021 році склали 3,4 млрд грн

Україна у рамках реалізації Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості до 2030 року вкладе у розвиток галузі понад 34 млрд грн. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час виступу на інфраструктурному форумі, де обговорюють майбутнє української авіації та туризму у рамках «Великого будівництва», повідомляє «Укрінформ».

«Розвиток власного авіабудування. У нас є стратегічний документ з доволі складною бюрократичною назвою «Державна цільова науково-технічна програма розвитку авіаційної промисловості на 2021–2030 роки». Ця програма містить дуже важливу продуману дорожню карту з елементами найкращого світового досвіду з розвитку авіабудівництва. Передбачається, що загальний об'єм інвестицій у ці роки складе понад 34 млрд грн власне в розвиток українського авіабудівництва», – сказав Шмигаль.

За його словами, майже 45 високотехнологічних підприємств авіабудування до 1 січня 2025 року отримають податкові пільги, зокрема звільнення від оподаткування прибутку, сплати податку на додану вартість, сплати земельного податку, ввізного мита на високотехнологічне обладнання. І це, на думку прем'єр-міністра, також сприятиме розвитку галузі.

Він наголосив, що загальні інвестиції держави в інфраструктурні проєкти у 2021 році склали 3,4 млрд грн.

«Цього року 1,4 млрд грн – це будівництво аеропорту у Дніпрі, 700 млн – це аеропорт в Одесі, понад 600 млн – це аеропорт у Вінниці, 500 млн – це херсонський аеропорт», – уточнив Шмигаль.

Прем'єр нагадав, що у середу, 24 листопада, Кабінет Міністрів збільшив розмір статутного капіталу ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» та затвердив порядок використання бюджетних коштів для його поповнення, з метою будівництва нового терміналу аеропорту. Він запевнив, що це останній крок у напрямку розвитку аеропорту.

Він додав, що у середу провів нараду щодо розвитку внутрішніх авіаперевезень, на якій ішлося про те, що авіаподорожі Україною мають стати доступнішими, оскільки це сприятиме розвитку внутрішнього туризму та стимулюватиме економіку. На виконання закону України уряд схвалив порядок використання 104 млн грн, передбачених у бюджеті для відшкодування витрат українських авіаперевізників під час пандемії Covid-19.

Це рішення дозволить вітчизняним авіаперевізникам подати до 10 грудня цього року заявки Міністерству інфраструктури для отримання відповідних компенсацій. За підсумками наради прем’єр-міністр дав завдання Мінінфраструктури опрацювати й надати пропозиції здешевлення квитків на внутрішні авіаперевезення.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський оголосив про створення національного авіаперевізника.