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    Шмигаль обговорив із віцепрезидентом Єврокомісії транзит газу

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    Денис Шмигаль та Марош Шефчович зустрілися у Брюсселі - Шмигаль обговорив із віцепрезидентом Єврокомісії транзит газу
    Денис Шмигаль та Марош Шефчович зустрілися у Брюсселі
    фото: Denys_Shmyhal / Twitter

    Прем'єр запевнив, що Україна прагне залишатися надійним транзитером газу

    Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок, 30 листопада, провів у Брюсселі зустріч з віцепрезидентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем, на якому обговорив питання транзиту газу.

    «Обговорили основні напрями стратегічного партнерства у сфері енергетики та сировини з віцепрезидентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем. Україна прагне зміцнювати співпрацю, залишатися надійним транзитером газу та сприяти підвищенню енергетичної безпеки в Європі», – написав Шмигаль у Twitter.

    Напередодні глава «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявив, що Росія може не продовжити контракт на транзит газу через Україну.

    За його словами, якщо угоду не буде продовжено, використання трубопроводів «Північний потік – 1» і «Північний потік – 2», що йдуть напряму до Німеччини, посилить контроль Росії над постачанням газу до Європи. Це зробить блок більш уразливим для політично мотивованих перебоїв з постачанням та стрибків цін.

    Нагадаємо, 16 листопада німецький регулятор тимчасово призупинив процедуру сертифікації газопроводу «Північний потік – 2». Для її відновлення необхідне створення компанії-оператора газопроводу відповідно до законодавства ФРН.

    Також стало відомо, що німецький регулятор допустив Україну до сертифікації «Північного потоку – 2».

    Раніше Велика Британія закликала Європу не допустити запуску «Північного потоку – 2».

    До слова, Німеччина переконує США не вводити санкцій проти «Північного потоку – 2».

    Як повідомлялося, США запровадили санкції проти «Північного потоку – 2». Росія відповіла. Згодом стало відомо, що США і надалі будуть вводити санкції проти «Північного потоку – 2».

    Також оприлюднили інформацію, що «Північний потік – 2» може запрацювати без сертифікації.

    Нагадаємо, «Північний потік – 2» посилить залежність ЄС від Росії – прем'єр Польщі.

    Раніше депутат Європарламенту допустив зрив запуску «Північного потоку – 2» через США.

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    Теги: ЄС енергетика Єврокомісія політика транзит Україна Денис Шмигаль
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    Шмигаль обговорив із віцепрезидентом Єврокомісії транзит газу