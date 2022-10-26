Президент Гвінеї-Бісау передав Зеленському послання від Путіна

Лідер африканської держави учора побував у Москві та зустрівся з російським диктатором

Президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало після візиту до Москви приїхав до Києва і заявив про нібито бажання Росії розпочати діалог. Український президент Володимир Зеленський відповів на це, що для діалогу потрібно поважати суверенітет та територіальну цілісність України. Про це йшлося під час спільного брифінгу двох президентів.

Ембало розповів, що вчора був у Росії, і російський диктатор Володимир Путін просив передати Зеленському меседж. За словами президента Гвінеї-Бісау, Путін заявив про готовність до діалогу із Зеленським.

«Я відвідав кілька ваших регіонів і міст, абсолютно розбомблених Росією. Я просто шокований, дуже сумно говорити про це. Як братня країна, як друг – подумаймо, що ми можемо разом зробити, що може зробити кожен із нас, щоб налагодити хоча б бажання розпочати цей діалог», – сказав Ембало.

Зеленський у відповідь розповів, що Росія вже використала близько 400 іранських дронів-камікадзе проти цивільного населення України.

«Це такий діалог, такі слова. Замість слів – на тобі 400 ракет. А загалом росіяни кажуть, що вони за мир. Ось такий вам діалог», – сказав Зеленський.

Ембало також на прохання журналістів пояснив, чому він у Москві називав Росію «стратегічним партнером» і яка його мета візиту до Києва. Президент африканської держави ж запевнив, що для Гвінеї-Бісау стратегічні партнери – і Україна, і Росія.

«Якщо я когось називаю своїм другом, братом, то це назавжди... Користуючись своєю довірою, дружніми, братерськими відносинами з керівниками держав, у тому числі з президентом України, я бачу себе носієм меседжів, які поклали б кінець цій війні», – відповів він.

Ембало заявив, що Росія нібито хоче «налагодити мости».

«Я пояснив і показав глибше… Щоб були мости між країнами – треба, щоб інфраструктуру не підривали… Інше питання – з ким говорити», – відповів на це Зеленський.

Український президент нагадав також і про ядерні погрози РФ. Він наголосив, що для ведення діалогу необхідно, аби Росія поважала територіальну цілісність України.

«Ще є ядерна загроза. Останнім часом усі говорять про якусь «брудну бомбу». Вся ця риторика йде лише від РФ, загроза – саме від них... Вони окупували нашу АЕС, погрожують підривом ГЕС... Для будь-якого діалогу треба, щоб одна держава поважала іншу – поважала її територіальну цілісність та суверенітет. Від таких фундаментальних речей починається будь-що. Поки що цього немає», – додав президент.

А нібито бажання Росії говорити Зеленський вважає «не більше ніж спланованою риторикою для внутрішньої аудиторії та країн, які ще не ізолювали політику з РФ».

Нагадаємо, сьогодні, 26 жовтня, до України з робочим візитом прибув президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало. Президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало став першим лідером африканської держави, який відвідує нашу країну після 24 лютого. Радий вітати в Україні.

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін зустрівся зі своїм колегою з африканської держави Гвінея-Бісау Умару Сіссоку Ембало учора, 25 жовтня. Під час переговорів президент Гвінеї-Бісау висловив свою зацікавленість у закупках у Росії фрегатів для своїх Військово-морських сил. Водночас Ембало дав зрозуміти, що його країні нічим платити за техніку, яку він просить у Росії.

Також додамо, що кремлівський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з главою Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало очільник Росії хотів пафосно розпочати зустріч і похизуватися, буцімто дипломатичні відносини РФ і Гвінеї-Бісау дуже тривалі. Він сказав, що у 2023 році відзначатиметься 55-річний ювілей співпраці обох держав. Однак Гвінея-Бісау проголосила свою незалежність від Португалії 1973 року. Себто, у 2023 році можна буде відзначати хіба 50-річчя цього моменту.

Зазначимо, що Гвінея-Бісау вважається однією з найбідніших країн у світі, де 80 % населення є неписьменними і проживає нижче межі бідності.