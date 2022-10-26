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До Києва вперше з 24 лютого прибув лідер африканської держави (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
До Києва вперше з 24 лютого прибув лідер африканської держави (відео)
скрін з відео

Зеленський зустрівся з президентом Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало

До України з робочим візитом прибув президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало. Про це глава української держави Володимир Зеленський написав у соцмережах.

«Президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало став першим лідером африканської держави, який відвідує нашу країну після 24 лютого. Радий вітати в Україні», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Гвінеї-Бісау сталася спроба держперевороту. Напад на урядові будівлі стався в той момент, коли Ембало і його прем'єр-міністр були присутні на засіданні Кабінету міністрів.

Нагадаємо, що у листопаді до України прибуде ряд міністерок країн Євросоюзу.

Теги: Київ Володимир Зеленський Україна війна

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