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Курс на Африку. Путін зустрівся із президентом однієї з найбідніших країн світу

Надія Клочко
glavcom.ua
Курс на Африку. Путін зустрівся із президентом однієї з найбідніших країн світу
Президент Гвінеї-Бісау сьогодні побував у Кремлі
фото з відкритих джерел

Президент Гвінеї-Бісау попросив у Путіна кораблі, давши зрозуміти, що платити його державі за це нічим

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін зустрівся зі своїм колегою з африканської держави Гвінея-Бісау Умару Сіссоку Ембало. Гвінея-Бісау вважається однією з найбідніших країн світу.

Пропагандисти кремлівського пулу оприлюднили відео з зустрічі двох президентів.

Як видно на кадрах, Путін поцікавився у африканського колеги, чи працює система синхронного перекладу.

«Ідеально», – відповів Умару Сіссоку Ембало французькою мовою.

Кремль також поінформував, що під час переговорів президент Гвінеї-Бісау висловив свою зацікавленість у закупках у Росії фрегатів для своїх Військово-морських сил. Водночас Ембало дав зрозуміти, що його країні нічим платити за техніку, яку він просить у Росії.

«Наразі у нас є маленькі фрегати, іспанські. Але нам би хотілося великих кораблів для наших Військово-морських сил. Можливо, Росія зможе нам надати такі кораблі. І потім ми подивимося, як ми можемо заплатити за ці фрегати. Можливо, зможемо також виписати гелікоптер. Подивимося, як ми зможемо розрахуватися з Росією», – сказав Ембало на переговорах із президентом РФ.

Своєю чергою російський диктатор запропонував обговорити це питання. Він також зазначив, що Росія погодилася збільшити квоту для студентів із Гвінеї-Бісау, адже у країні є проблеми «з підготовкою кадрів у всіх галузях».

«Добре, ми все це обговоримо. Як і питання, пов'язані з підготовкою кадрів, причому у всіх галузях. Як домовилися, ми тоді наступного року збільшимо квоту для студентів із вашої країни», – сказав Путін.

Гвінея-Бісау – відстала аграрна держава в Африці. Валовий внутрішній продукт (ВВП) у 2006 році склав 1,2 млрд доларів США (169-те місце у світі). Гвінею-Бісау вважають однією з найбідніших країн у світі, де 80 % населення є неписьменними і проживає нижче межі бідності.

За даними з відкритих джерел відомо, що чисельність збройних сил країни у 2000 році складала 9,25 тис. військовослужбовців. Сухопутні війська: 6,8 тис. осіб у складі шести батальйонів (один танковий, п’ять піхотних), один артилерійський дивізіон, розвідувальна і інженерна роти. На озброєнні армії стоять: 10 танків Т-34, 15 ПТ-76, 10 БРДМ-2, 55 БТРів, вісім 120-мм мінометів, 34 ЗАУ, ПЗРК «Стріла-2».

У складі військово-повітряних сил 100 осіб. Парк літаків та вертольотів: три МіГ-17Ф, один SA-318, два SA-319. Військово-морські сили країни, яка знаходиться на узбережжі Атлантичного океану, складаються з 350 осіб на двох прикордонних катерах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що декілька країн Африки, які раніше утримувалися під час голосувань в ООН щодо України або не брали в них участь, нещодавно вперше проголосували «за». Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає це важливою зміною ситуації на користь України. 

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Теги: Африка путін росія

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