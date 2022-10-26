Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін продемонстрував проблеми з математикою на зустрічі з президентом Гвінеї-Бісау (відео) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Путін продемонстрував проблеми з математикою на зустрічі з президентом Гвінеї-Бісау (відео) 
Диктатор мало того, що постійно кашляв, так ще й дурні наговорив 
фото російских ЗМІ

Чутки про проблеми зі здоров'ям господаря Кремля ходчть давно,а  тпере до них додалися ще й проблеми з пам'яттю

Кремлівський диктатор Володимир Путін напередодні зустрівся з главою Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало. Очільник Росії хотів пафосно розпочати зустріч і похизуватися, буцімто дипломатичні відносини РФ і Гвінеї-Бісау дуже тривалі. Натомість прорахувався з цифрами і сказав, мовляв, у 2023 році відзначатиметься 55-річний ювілей співпраці обох держав.

Однак Гвінея-Бісау проголосила свою незалежність від Португалії 1973 року. Себто, у 2023 році можна буде відзначати хіба 50-річчя цього моменту.  

Під час зустрічі з президентом Гвінеї-Басау можна зауважити, що Путін намагається вдавано посміхатися, але кашель, який супроводжує ледь не кожне його слово, демонструє, що з ним далеко не все гаразд.

Гвінея-Бісау – республіка, розташована на заході Африки. Вона межує на півночі з Сенегалом, а на сході та південному сході – Гвінеєю. Натомість на південному заході державу омиває Атлантичний океан. 

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що президент держави-агресорки Росії Володимир Путін зустрівся зі своїм колегою з африканської держави Гвінея-Бісау Умару Сіссоку Ембало. Гвінея-Бісау вважається однією з найбідніших країн світу.

До слова, перед цим російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 19 жовтня, заявив з'явився на засіданні Радбезу РФ. На лівій руці президента країни-терористки були помітні якісь підозрілі плями. Водночас Путін мав досить довгі, як для чоловічого манікюру, непідрівняні нігті на руках.  

Чутки про проблеми зі здоров'ям Путіна ширяться давно, однак Кремль їх традиційно заперечує. Та на публіці приховувати незвичайну поведінку диктатора неможливо.

Раніше кремлівський диктатор Володимир Путін виступив на саміті наради із взаємодії та заходів довіри в Азії, що проходить в Астані (Казахстан). Путін під час своєї промови постійно кашляв, а його голос був явно захриплим. Крім того, колір в обличчя диктатора нездоровий. 

Днями російський диктатор Володимир Путін зустрівся з президентом Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Мухаммадом бін Заїд Аль Нагаяном. Користувачі соцмереж відзначили дещо дивну поведінку Путіна під час розмови. Путін на зустрічі з президентом ОАЕ поводився дещо знервовано – міцно тримався за стілець, викручував ноги, кусав губи, тягав краватку та часто тер очі.

Раніше президент РФ Володимир Путін дивно поводився під час зустрічі з президентами Туркменістану Сердаром Бердимухамедовим і лідером Киргизстану Садиром Жапаровим. 

Читайте також:

Теги: відео диктатор незалежність путін ювілей

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Туреччина буде підтримувати фантастичні плани Кремля, бо для них це вигідно
Газовий хаб Путіна та Ердогана: експерт назвав причини, чому цей план – нереальний
Сьогодні, 09:40
Президент Гвінеї-Бісау сьогодні побував у Кремлі
Курс на Африку. Путін зустрівся із президентом однієї з найбідніших країн світу
Вчора, 18:23
Російський диктатор хоче затягнути весь світ у кровопролиття
Путін йде ва-банк. Йому потрібна ще більша війна
Вчора, 17:11

Політика

Путін продемонстрував проблеми з математикою на зустрічі з президентом Гвінеї-Бісау (відео) 
Путін продемонстрував проблеми з математикою на зустрічі з президентом Гвінеї-Бісау (відео) 
Поки Росія слабшає, Китай гострить зуби на східні території РФ – Forbes 
Поки Росія слабшає, Китай гострить зуби на східні території РФ – Forbes 
Президент Ізраїлю у США представив докази застосування іранських дронів в Україні 
Президент Ізраїлю у США представив докази застосування іранських дронів в Україні 
Вірменія заборонила в'їзд пропагандистці Симоньян
Вірменія заборонила в'їзд пропагандистці Симоньян
Байден і Сунак обговорили ситуацію в Україні: про що домовилися
Байден і Сунак обговорили ситуацію в Україні: про що домовилися
Польща може побудувати стіну на кордоні з Калінінградською областю РФ – Reuters
Польща може побудувати стіну на кордоні з Калінінградською областю РФ – Reuters

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
397K
Путін йде ва-банк. Йому потрібна ще більша війна
40K
Курс на Африку. Путін зустрівся із президентом однієї з найбідніших країн світу
38K
Переговори за участю Папи Римського. Кремль відреагував на пропозицію Макрона
36K
Андрій Єрмак анонсував хороші новини для України
27K
Фіаско проекту «Росія». Нам потрібно готуватись до найгіршого
26K
Дали задню. Як російська пропаганда змінює фейк про «брудну бомбу»

Новини

«План Маршалла» для України і призначення прем’єра Британії. П'ять головних новин 25 жовтня
Вчора, 21:00
Окупанти мінують берегову лінію Дніпра на Херсонщині – Генштаб
Вчора, 07:17
Пригожин створює військову структуру, що може стати загрозою Путіну – ISW
Вчора, 07:03
Новий скандал з Червоним Хрестом та арешт Богуслаєва. П'ять головних новин 24 жовтня
24 жовтня, 21:20
Лукашенко збирає інформацію про потенційних призовників
24 жовтня, 08:07
Україна завдала 11 авіаударів по базах окупантів – Генштаб
24 жовтня, 07:30

Прес-релізи

Перевзуваєте свою машину? Допоможіть «перевзутися» і нашим бійцям на передовій!
Перевзуваєте свою машину? Допоможіть «перевзутися» і нашим бійцям на передовій!
26 жовтня, 12:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту