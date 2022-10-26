Путін продемонстрував проблеми з математикою на зустрічі з президентом Гвінеї-Бісау (відео) 

Диктатор мало того, що постійно кашляв, так ще й дурні наговорив

Чутки про проблеми зі здоров'ям господаря Кремля ходчть давно,а тпере до них додалися ще й проблеми з пам'яттю

Кремлівський диктатор Володимир Путін напередодні зустрівся з главою Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало. Очільник Росії хотів пафосно розпочати зустріч і похизуватися, буцімто дипломатичні відносини РФ і Гвінеї-Бісау дуже тривалі. Натомість прорахувався з цифрами і сказав, мовляв, у 2023 році відзначатиметься 55-річний ювілей співпраці обох держав.

Однак Гвінея-Бісау проголосила свою незалежність від Португалії 1973 року. Себто, у 2023 році можна буде відзначати хіба 50-річчя цього моменту.

Під час зустрічі з президентом Гвінеї-Басау можна зауважити, що Путін намагається вдавано посміхатися, але кашель, який супроводжує ледь не кожне його слово, демонструє, що з ним далеко не все гаразд.

Гвінея-Бісау – республіка, розташована на заході Африки. Вона межує на півночі з Сенегалом, а на сході та південному сході – Гвінеєю. Натомість на південному заході державу омиває Атлантичний океан.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що президент держави-агресорки Росії Володимир Путін зустрівся зі своїм колегою з африканської держави Гвінея-Бісау Умару Сіссоку Ембало. Гвінея-Бісау вважається однією з найбідніших країн світу.

До слова, перед цим російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 19 жовтня, заявив з'явився на засіданні Радбезу РФ. На лівій руці президента країни-терористки були помітні якісь підозрілі плями. Водночас Путін мав досить довгі, як для чоловічого манікюру, непідрівняні нігті на руках.

Чутки про проблеми зі здоров'ям Путіна ширяться давно, однак Кремль їх традиційно заперечує. Та на публіці приховувати незвичайну поведінку диктатора неможливо.

Раніше кремлівський диктатор Володимир Путін виступив на саміті наради із взаємодії та заходів довіри в Азії, що проходить в Астані (Казахстан). Путін під час своєї промови постійно кашляв, а його голос був явно захриплим. Крім того, колір в обличчя диктатора нездоровий.

Днями російський диктатор Володимир Путін зустрівся з президентом Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Мухаммадом бін Заїд Аль Нагаяном. Користувачі соцмереж відзначили дещо дивну поведінку Путіна під час розмови. Путін на зустрічі з президентом ОАЕ поводився дещо знервовано – міцно тримався за стілець, викручував ноги, кусав губи, тягав краватку та часто тер очі.

Раніше президент РФ Володимир Путін дивно поводився під час зустрічі з президентами Туркменістану Сердаром Бердимухамедовим і лідером Киргизстану Садиром Жапаровим.