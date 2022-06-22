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    Політика

    Президент Індонезії Відодо планує відвідати Україну та РФ

    Голова G20 Відодо запросив Володимира Зеленського взяти участь у саміті G20&nbsp; - Президент Індонезії Відодо планує відвідати Україну та РФ
    Голова G20 Відодо запросив Володимира Зеленського взяти участь у саміті G20 
    фото з відкритих джерел

    Візити Відодо до Києва та Москви мають відбутися після участі індонезійського президента у саміті G7

    Президент Індонезії і голова G20 Джоко Відодо у червні планує відвідати Україну та Росію. Про це повідомила очільниця МЗС Індонезії Ретно Марсуді, інформує France24.

    За словами Марсуді, у Києві та Москві Відодо зустрінеться з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

    Візити Відодо до Києва та Москви мають відбутися після участі індонезійського президента у саміті G7 у Німеччині 26-27 червня. На нього також запрошено Індонезію, повідомила посадовиця.

    «Візит президента підкреслює стурбованість Індонезії гуманітарними питаннями. Країна спробує зробити свій внесок у врегулювання продовольчої кризи, спричиненої війною, а також її наслідків», — сказала Марсуді.

    Президент Індонезії стане першим очільником азійської країни, який відвідає Україну та Росію після того, як РФ вторгнулася в Україну.

    Раніше голова G20 Відодо запросив Володимира Зеленського взяти участь у саміті G20 у листопаді цього року.

    Нагадаємо, наприкінці квітня президент Індонезії Джоко Відодо, який є головою G20, під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським запросив Україну взяти участь в саміті «Великої двадцятки». У свою чергу Зеленський підтвердив, що Україна візьме участь на саміті «Великої двадцятки» в Індонезії та сподівається, що він пройде без участі Росії.

    До слова, влада Індонезії готова виділити $5 млн для відновлення медичної інфраструктури України, яка була зруйнована внаслідок бойових дій.

    Теги: МЗС росія окупанти війна Індонезія Україна влада окупація #stoprussia
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    Президент Індонезії Відодо планує відвідати Україну та РФ