Президент Індонезії Відодо планує відвідати Україну та РФ

Візити Відодо до Києва та Москви мають відбутися після участі індонезійського президента у саміті G7

Президент Індонезії і голова G20 Джоко Відодо у червні планує відвідати Україну та Росію. Про це повідомила очільниця МЗС Індонезії Ретно Марсуді, інформує France24.

За словами Марсуді, у Києві та Москві Відодо зустрінеться з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Візити Відодо до Києва та Москви мають відбутися після участі індонезійського президента у саміті G7 у Німеччині 26-27 червня. На нього також запрошено Індонезію, повідомила посадовиця.

«Візит президента підкреслює стурбованість Індонезії гуманітарними питаннями. Країна спробує зробити свій внесок у врегулювання продовольчої кризи, спричиненої війною, а також її наслідків», — сказала Марсуді.

Президент Індонезії стане першим очільником азійської країни, який відвідає Україну та Росію після того, як РФ вторгнулася в Україну.

Раніше голова G20 Відодо запросив Володимира Зеленського взяти участь у саміті G20 у листопаді цього року.

Нагадаємо, наприкінці квітня президент Індонезії Джоко Відодо, який є головою G20, під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським запросив Україну взяти участь в саміті «Великої двадцятки». У свою чергу Зеленський підтвердив, що Україна візьме участь на саміті «Великої двадцятки» в Індонезії та сподівається, що він пройде без участі Росії.

До слова, влада Індонезії готова виділити $5 млн для відновлення медичної інфраструктури України, яка була зруйнована внаслідок бойових дій.