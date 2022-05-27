Зеленський підтвердив участь України у саміті G20

Глава держави висловив сподівання, що на зустрічі будуть «лише держави-друзі, партнери і не буде жодних окупантів»

Зеленський: «Ми приймаємо це запрошення і я вірю в те, що до саміту восени світ вирішить усю проблематику»

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна візьме участь на саміті «Великої двадцятки» в Індонезії та сподівається, що він пройде без участі Росії. Про це глава держави заявив під час промови в аналітичному центрі Foreign Policy Community of Indonesia.

Зеленський подякував індонезійському президенту за запрошення та розповів про низку «домашніх завдань» до зустрічі лідерів «Великої двадцятки».

«Ми приймаємо це запрошення і я вірю в те, що до саміту восени світ вирішить усю цю проблематику: ми маємо не допустити масштабного голоду, зупинити вбивства і репресії, маємо назавжди відучити будь-які держави світу від ядерного шантажу і загравання із загрозою хімічної чи біологічної зброї», – заявив президент.

Він також висловив сподівання, що на зустрічі будуть «лише держави-друзі, партнери і не буде жодних окупантів».

Нагадаємо, наприкінці квітня президент Індонезії Джоко Відодо, який є головою G20, під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським запросив Україну взяти участь в саміті «Великої двадцятки».

Як повідомлялося, міністри фінансів із різних країн покинули закрите засідання G20 у Вашингтоні, коли свій виступ почав представник Росії Антон Сілуанов.

Нагадаємо, раніше Польща запропонувала виключити Росію з групи країн G20. Міністр економічного розвитку та технологій Польщі Петро Новак навіть заявив, що отримав «позитивну відповідь».