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    Політика

    Зеленський підтвердив участь України у саміті G20

    Глава держави висловив сподівання, що на зустрічі будуть &laquo;лише держави-друзі, партнери і не буде жодних окупантів&raquo; - Зеленський підтвердив участь України у саміті G20
    Глава держави висловив сподівання, що на зустрічі будуть «лише держави-друзі, партнери і не буде жодних окупантів»
    фото: Офіс президента

    Зеленський: «Ми приймаємо це запрошення і я вірю в те, що до саміту восени світ вирішить усю проблематику»

    Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна візьме участь на саміті «Великої двадцятки» в Індонезії та сподівається, що він пройде без участі Росії. Про це глава держави заявив під час промови в аналітичному центрі Foreign Policy Community of Indonesia.

    Зеленський подякував індонезійському президенту за запрошення та розповів про низку «домашніх завдань» до зустрічі лідерів «Великої двадцятки».

    «Ми приймаємо це запрошення і я вірю в те, що до саміту восени світ вирішить усю цю проблематику: ми маємо не допустити масштабного голоду, зупинити вбивства і репресії, маємо назавжди відучити будь-які держави світу від ядерного шантажу і загравання із загрозою хімічної чи біологічної зброї», – заявив президент.

    Він також висловив сподівання, що на зустрічі будуть «лише держави-друзі, партнери і не буде жодних окупантів».

    Нагадаємо, наприкінці квітня президент Індонезії Джоко Відодо, який є головою G20, під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським запросив Україну взяти участь в саміті «Великої двадцятки».

    Як повідомлялося, міністри фінансів із різних країн покинули закрите засідання G20 у Вашингтоні, коли свій виступ почав представник Росії Антон Сілуанов.

    Нагадаємо, раніше Польща запропонувала виключити Росію з групи країн G20. Міністр економічного розвитку та технологій Польщі Петро Новак навіть заявив, що отримав «позитивну відповідь».

    Теги: війна Велика сімка Індонезія Україна Владимир Зеленский окупація #stoprussia
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    Зеленський підтвердив участь України у саміті G20