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Президент присвоїв почесні звання пʼяти бригадам і ракетному полку

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Президент присвоїв почесні звання пʼяти бригадам і ракетному полку
Зеленський підписав укази про присвоєння найменувань військовим частинам Сухопутних військ ЗСУ
фото: Офіс президента

Укази підписано з метою відновлення історичних традицій національного війська

Президент Володимир Зеленський присвоїв почесні звання пʼяти бригадам Сухопутних військ та одному зенітному ракетному полку. Про це йдеться в указах № 606/2022 і № 607/2022.

Укази підписано «з метою відновлення історичних традицій національного війська, зважаючи на зразкове виконання покладених завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України».

3 окрема танкова бригада стала 3 окремою танковою «Залізною» бригадою.

60 окрема піхотна бригада отримала почесне найменування «Інгулецька».

61 окрема піхотна стала 61 окремою піхотною «Степовою» бригадою.

68 окремій єгерській бригаді присвоїли почесне найменування «Імені Олекси Довбуша».

110 окремій механізованій бригаді присвоїли найменування «Імені генерал-хорунжого Марка Безручка».

1129 зенітному ракетному полку присвоєно найменування «Білоцерківський». Надалі – 1129 зенітний ракетний Білоцерківський полк.

Раніше президент Володимир Зеленський нагородив відзнакою Глави держави «Хрест бойових заслуг» українських воїнів, які проявили себе в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України.

Теги: Володимир Зеленський ЗСУ

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