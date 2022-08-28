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У нашому народі – величезна сила. Зеленський показав зворушливі фото

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У нашому народі – величезна сила. Зеленський показав зворушливі фото
Наслідки рашистського вторгнення в Україну
Володимир Зеленський/Telegram

Зеленський: «Величезна сила буде стільки, скільки ми зберігатимемо нашу єдність» 

Президент України Володимир Зеленський опублікував фото героїчного протистояння української нації російському повномасштабному вторгненню. Про силу українців глава держави написав у Telegram.

«У нашому народі – величезна сила. Вона завжди була й буде. Стільки, скільки ми віритимемо в себе. Стільки, скільки ми зберігатимемо нашу єдність. І стільки, скільки ми боротимемося за Україну та працюватимемо заради нашої спільної української перемоги», – йдеться в повідомленні.

9 фото
На весь екран

Нагадаємо, триває 186 доба повномасштабного російського вторгнення. Противник намагався вести наступ у напрямках Вершини, Кодеми, Семигір’я та Зайцевого. Українські захисники зупинили та відкинули окупантів назад.

Про ситуацію в регіонах станом на ранок 28 серпня читайте тут.

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Теги: Владимир Зеленский Україна війна

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