У нашому народі – величезна сила. Зеленський показав зворушливі фото

Зеленський: «Величезна сила буде стільки, скільки ми зберігатимемо нашу єдність»

Президент України Володимир Зеленський опублікував фото героїчного протистояння української нації російському повномасштабному вторгненню. Про силу українців глава держави написав у Telegram.

«У нашому народі – величезна сила. Вона завжди була й буде. Стільки, скільки ми віритимемо в себе. Стільки, скільки ми зберігатимемо нашу єдність. І стільки, скільки ми боротимемося за Україну та працюватимемо заради нашої спільної української перемоги», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, триває 186 доба повномасштабного російського вторгнення. Противник намагався вести наступ у напрямках Вершини, Кодеми, Семигір’я та Зайцевого. Українські захисники зупинили та відкинули окупантів назад.

Про ситуацію в регіонах станом на ранок 28 серпня читайте тут.