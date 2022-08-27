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Народ перемагає завжди: звернення Зеленського (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Народ перемагає завжди: звернення Зеленського (відео)
Зеленський звернувся до українців
фото: Офіс президента

Президент зазначив, що свобода перемагає завжди

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна неодмінно переможе у війні. Причини цього прості: народ та свобода завжди перемагають. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні.

«Боротьба за незалежність – це боротьба всього народу, тільки так вона буває успішною. Саме такою, всенародною, вона є у нас в Україні. І саме тому Україна переможе. Народ перемагає завжди. І так само успішна боротьба за свободу у світі не може бути боротьбою лише окремих людей чи окремих держав. Це спільна робота, це результат, який досягається завдяки міцності й солідарності всіх, хто цінує свободу і хто не терпить тиранію», – заявив Зеленський.

Він зазначив, що свобода перемагає завжди.

«Сьогодні я дякую всім нашим льотчикам, усім, хто забезпечує польоти, готує техніку до польотів, і всім, хто допомагає українській військовій авіації бути здатною виконувати бойові завдання. І окремо хочу подякувати батькам наших воїнів, мамам і татам українських льотчиків, за таких сміливих і розумних синів, які зробили й роблять дуже багато, щоб наблизити нашу перемогу – перемогу України», – підкреслив президент.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українські дипломати й наші партнери продовжують у щоденному режимі боротися за безпеку для Запорізької АЕС.

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