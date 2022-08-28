Зеленський анонсував важливі візити партнерів

Україна посилює потужні зв'язки з партнерами, запевнив президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що наступний тиждень буде дуже активним. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні.

«Готуємось до нового тижня – він буде дуже активним. Заплановані важливі візити партнерів в Україну. Поновлю практику звернень – до держав і народів, які нас підтримують», – заявив президент.

Він зазначив, що влада працює, щоб були нові обмеження для Росії за війну і щоб були нові пакети підтримки для наших захисників, для нашої держави.

«Оборонна підтримка – зброя і снаряди, фінансова підтримка, політична, інформаційна, підтримка нашої відбудови – кожного дня кожен державний посадовець має демонструвати результат у своїй зоні відповідальності. Тільки робота на результат дає право займати державні посади. Це мають памʼятати усі, хто був наділений владою», –

Нагадаємо, триває 186 доба повномасштабного російського вторгнення. Противник намагався вести наступ у напрямках Вершини, Кодеми, Семигір’я та Зайцевого. Українські захисники зупинили та відкинули окупантів назад.