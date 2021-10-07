Президент призначив шістьох послів України

6 жовтня Зеленський своїми указами звільнив чотирьох послів України

Президент Володимир Зеленський своїми указами призначив шістьох послів України. Відповідні укази №516/2021 - №521/2021 опубліковані на сайті глави держави.

Зокрема, президент призначив Андрія Праведника Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Руанда, Валерія Кірдоду Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Камерун.

Також Зеленський призначив Надзвичайного і Повноважного Посла України в Мексиканських Сполучених Штатах Оксану Драмарецьку – Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Панама, в Белізі та Республіці Гватемала за сумісництвом.

Нагадаємо, 6 жовтня президент Володимир Зеленський своїми указами звільнив чотирьох послів України.

Зокрема, президент звільнив Ростислава Троненка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Федеративній Республіці Бразилія.

Василя Серватюка звільнено з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Таджикистан, а також з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Ісламській Республіці Афганістан за сумісництвом.

Також Зеленський звільнив Євгена Микитенка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Арабській Республіці Єгипет та Володимира Яценківського з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Литовській Республіці.

Крім того, згідно з указом №515/2021 президент прийняв відставку Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Вірменія Івана Кулеби.