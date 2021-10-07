  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Президент призначив шістьох послів України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Володимир Зеленський призначив шістьох послів України - Президент призначив шістьох послів України
    Володимир Зеленський призначив шістьох послів України
    Фото з відкритих джерел

    6 жовтня Зеленський своїми указами звільнив чотирьох послів України

    Президент Володимир Зеленський своїми указами призначив шістьох послів України. Відповідні укази №516/2021 - №521/2021 опубліковані на сайті глави держави.

    Зокрема, президент призначив Андрія Праведника Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Руанда, Валерія Кірдоду Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Камерун.

    Також Зеленський призначив Надзвичайного і Повноважного Посла України в Мексиканських Сполучених Штатах Оксану Драмарецьку – Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Панама, в Белізі та Республіці Гватемала за сумісництвом.

    Нагадаємо, 6 жовтня президент Володимир Зеленський своїми указами звільнив чотирьох послів України.

    Зокрема, президент звільнив Ростислава Троненка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Федеративній Республіці Бразилія.

    Василя Серватюка звільнено з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Таджикистан, а також з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Ісламській Республіці Афганістан за сумісництвом.

    Також Зеленський звільнив Євгена Микитенка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Арабській Республіці Єгипет та Володимира Яценківського з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Литовській Республіці.

    Крім того, згідно з указом №515/2021 президент прийняв відставку Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Вірменія Івана Кулеби.

    Теги: Бразилія Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Президент призначив шістьох послів України