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    Зеленський звільнив чотирьох послів України

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    Зеленський звільнив послів України у чотирьох країнах - Зеленський звільнив чотирьох послів України
    Зеленський звільнив послів України у чотирьох країнах
    Фото з відкритих джерел

    Крім того, президент прийняв відставку Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Вірменія Івана Кулеби

    Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення чотирьох послів України. Це посли в п’яти країнах. Відповідні укази № 511/2021 – № 514/2021 опубліковані на сайті глави держави.

    Зокрема, президент звільнив Ростислава Троненка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Федеративній Республіці Бразилія.

    Василя Серватюка звільнено з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Таджикистан, а також з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Ісламській Республіці Афганістан за сумісництвом.

    Також Зеленський звільнив Євгена Микитенка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Арабській Республіці Єгипет та Володимира Яценківського з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Литовській Республіці.

    Крім того, згідно з указом №515/2021 президент прийняв відставку Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Вірменія Івана Кулеби.

    Теги: Єгипет Афганістан посол Вірменія Таджикистан Бразилія Володимир Зеленський президент звільнення
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    Зеленський звільнив чотирьох послів України