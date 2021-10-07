Зеленський звільнив чотирьох послів України

Крім того, президент прийняв відставку Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Вірменія Івана Кулеби

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення чотирьох послів України. Це посли в п’яти країнах. Відповідні укази № 511/2021 – № 514/2021 опубліковані на сайті глави держави.

Зокрема, президент звільнив Ростислава Троненка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Федеративній Республіці Бразилія.

Василя Серватюка звільнено з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Таджикистан, а також з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Ісламській Республіці Афганістан за сумісництвом.

Також Зеленський звільнив Євгена Микитенка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Арабській Республіці Єгипет та Володимира Яценківського з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Литовській Республіці.

Крім того, згідно з указом №515/2021 президент прийняв відставку Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Вірменія Івана Кулеби.