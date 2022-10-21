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Президент провів засідання Ставки: які важливі питання розглядали

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Президент провів засідання Ставки: які важливі питання розглядали
Глава держави вислухав доповідь щодо ситуації на фронті 
фото: Офіс президента

На засіданні розглянули питання забезпечення армії боєприпасами 

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 21 жовтня, провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це йдеться в повідомленні Офісу президента.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний і начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов доповіли про оперативну обстановку на головних напрямках фронту, а також про основні місця скупчення сил і засобів противника та його вірогідні дії в найближчий період. Були скоординовані подальші кроки щодо захисту та деокупації українських територій.

Окремо учасники засідання зупинилися на заходах з організації ефективної системи протиповітряної оборони України та прикриття стратегічно важливих об’єктів. Були обговорені питання відновлення озброєння, військової техніки та засобів ППО з урахуванням потреб сил оборони.

Крім того, на засіданні розглянули питання забезпечення армії боєприпасами та їх розподілу по угрупованнях військ.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання ставки також приєдналися: прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, очільники силових відомств і правоохоронних органів. 

Нагадаємо, 5 жовтня президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

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Теги: міністр Володимир Зеленський озброєння

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