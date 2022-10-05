Зеленський провів засідання Ставки: ключові питання

Під час засідання Ставки президентові доповіли про актуальну ситуацію на фронті

Президент України Володимир Зеленський у середу, 5 жовтня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

У повідомленні зазначається, що присутні заслухали інформацію від розвідки, штабу Збройних Сил України та командувачів військ оперативних напрямків щодо обстановки на фронті та останніх дій ворога, обговорили питання стабілізації ситуації у щойно деокупованих районах. Також було розглянуто плани стосовно подальшого звільнення українських територій.

Окремо члени Ставки зупинилися на питанні протидії новим видам озброєння, яке використовує російська армія.

На засіданні також проаналізували актуальні потреби Сил оборони в матеріально-технічному забезпеченні та перебіг підготовки військ до зимового періоду.

У засіданні взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, очільники силових відомств і правоохоронних органів, а також керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак, його заступник Роман Машовець та секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

У режимі відеозв’язку до засідання долучилися: командувач Сухопутних військ ЗСУ, командувач об’єднаного стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування «Захід» Сергій Літвінов, командувач військ Оперативного командування «Південь» Андрій Ковальчук та командувач об’єднаного стратегічного угруповання військ «Херсон» Олександр Тарнавський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 4 жовтня повідомив, що має хороші новини з передової. Глава держави розповів, що українська армія здійснює на півдні нашої країни доволі швидкий і потужний рух у межах поточної оборонної операції.

Як відомо, триває 224 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів своїх військ на окремих напрямках.