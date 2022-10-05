Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський провів засідання Ставки: ключові питання

Надія Клочко
glavcom.ua
Зеленський провів засідання Ставки: ключові питання
Вранці 5 жовтня відбулося чергове засідання Ставки головнокомандувача
фото: Офіс президента

Під час засідання Ставки президентові доповіли про актуальну ситуацію на фронті

Президент України Володимир Зеленський у середу, 5 жовтня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

У повідомленні зазначається, що присутні заслухали інформацію від розвідки, штабу Збройних Сил України та командувачів військ оперативних напрямків щодо обстановки на фронті та останніх дій ворога, обговорили питання стабілізації ситуації у щойно деокупованих районах. Також було розглянуто плани стосовно подальшого звільнення українських територій.

Окремо члени Ставки зупинилися на питанні протидії новим видам озброєння, яке використовує російська армія.

На засіданні також проаналізували актуальні потреби Сил оборони в матеріально-технічному забезпеченні та перебіг підготовки військ до зимового періоду.

У засіданні взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, очільники силових відомств і правоохоронних органів, а також керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак, його заступник Роман Машовець та секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

У режимі відеозв’язку до засідання долучилися: командувач Сухопутних військ ЗСУ, командувач об’єднаного стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування «Захід» Сергій Літвінов, командувач військ Оперативного командування «Південь» Андрій Ковальчук та командувач об’єднаного стратегічного угруповання військ «Херсон» Олександр Тарнавський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 4 жовтня повідомив, що має хороші новини з передової. Глава держави розповів, що українська армія здійснює на півдні нашої країни доволі швидкий і потужний рух у межах поточної оборонної операції.

Як відомо, триває 224 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів своїх військ на окремих напрямках.

Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 5 жовтня
Теги: Володимир Зеленський війна Валерій Залужний Олексій Резніков Офіс президента

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Місто доведеться капітально відновлювати
Зеленський показав, що окупанти лишили після себе у Лимані (фото)
Сьогодні, 10:45
Розпорядження опубліковані на сайті глави держави
Зеленський призначив керівників 13 місцевих військових адміністрацій на Харківщині
Вчора, 22:45
Зеленський звернувся до українців
Зеленський у зверненні: маємо хороші новини з передової (відео)
Вчора, 22:33

Політика

Посли ЄС затвердили пакет санкцій проти РФ
Посли ЄС затвердили пакет санкцій проти РФ
Зеленський провів засідання Ставки: ключові питання
Зеленський провів засідання Ставки: ключові питання
Хто стане главою НБУ? Депутат зняв інтригу і назвав день голосування
Хто стане главою НБУ? Депутат зняв інтригу і назвав день голосування
Зеленська від імені народу України отримала польську Премію лицаря свободи
Зеленська від імені народу України отримала польську Премію лицаря свободи
Київ став безпечним. Японія відновлює роботу посольства у столиці
Київ став безпечним. Японія відновлює роботу посольства у столиці
З'явились подробиці телефонної розмови Зеленського з Байденом
З'явились подробиці телефонної розмови Зеленського з Байденом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
90K
Лукашенко відчуває недобре: визнав, що готується до повалення
88K
США несподівано скликають Радбез ООН
34K
Операція «наступник». ЗМІ назвали, хто замінить Путіна на посаді
17K
Український посол у Казахстані довів росіян до істерики
13K
Кабмін змінить ціну на виїзд чоловіків за кордон
11K
Із 23 лишилося семеро. Як окупант-Людожер мотивує «мобіків» іти на війну: курйозне відео 

Новини

ООН чекає на «зелене світло» для відправлення місії до Оленівки
Сьогодні, 08:04
Окупанти перегруповують свої війська на окремих напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Стабільність режиму Путіна під загрозою. Аналітики ISW назвали причину
Сьогодні, 06:52
Порошенко у Швеції: припиняйте розмови про ПДЧ, ми йдемо до НАТО експресшляхом
Вчора, 14:50
«У Білорусі все добре завдяки дружбі з Росією»: аналітики пояснили, як бреше пропаганда Лукашенка
Вчора, 13:19
РФ перекидає в Україну росгвардійців із Сибіру і війська із Сирії
Вчора, 07:21

Прес-релізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
3 жовтня, 12:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту