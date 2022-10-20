Росія повинна виплачувати репарації: Зеленський розраховує на ухвалення резолюції ООН

Україна очікує створення механізму відшкодування збитків за рахунок активів РФ до кінця 2022-го року

Україна розраховує на ухвалення резолюції ООН стосовно міжнародного механізму вилучення заморожених активів РФ як репарацій за розв’язану війну. Наша держава вже заморозила активи багатьох громадян країни-терористки, проти яких введено санкції. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів із президентом Швейцарії Ігнаціо Кассісом у Києві.

«Я підписав указ, увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони, там 3 тис. осіб. Там є заморожені активи, і відшкодування від них ми обов’язково отримаємо у наш бюджет», – цитує голову держави пресслужба ОП.

Зеленський наголосив на важливості запровадження міжнародного механізму передання Україні заморожених активів РФ як відшкодування. «Над цим ми працюємо – щоб було підтримано Організацією Об’єднаних Націй відповідну резолюцію щодо впровадження міжнародного механізму відшкодування», – сказав український лідер.

Він додав, що багато країн уже готові це робити. «Я думаю, що до кінця поточного року ми матимемо реальні рішення, бачитимемо реальний механізм», – зазначив Зеленський.

Він повідомив, що питання впровадження механізму відшкодування заморожених активів агресора розглядатиметься на Міжнародній експертній конференції з питань відновлення та відбудови України. Вона відбудеться вже в жовтні в Берліні.

Нагадаємо, влада Швейцарії схвалила внесення до списку санкцій більше 30 фізичних та юридичних осіб з РФ у зв'язку зі спробою незаконної анексії частини території України.