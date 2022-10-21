Ердоган запланував розмову із Зеленським та Путіним

Ердоган: «Ми не втрачаємо надії на мир»

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган найближчими днями має намір провести телефонну розмову з лідерам України та РФ - Володимиру Зеленському та Володимиру Путіну. Повідомляється, що сторони можуть обговорити тему переговорного процесу, пише Anadolu.

Ердоган у коментарі журналістам сказав, що Туреччина не втрачає надії на діалог між лідерами РФ та України. На його думку, сторони, яка програла від миру, не буде.

Крім того, турецький лідер розповів, що під час останньої розмови з Путіним у нього склалося враження про пом'якшення позиції російського президента щодо діалогу з Україною. «Найближчими днями за підсумками телефонних розмов (з Путіним та Зеленським – ред.), зрозуміємо, як далеко зможемо просунутися. Напередодні я спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським. Я відчув у його промові відсутність перешкоди та готовність до вирішення цього питання. Ми не втрачаємо надії на мир», – заявив Ердоган.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Ердоган під час виступу на саміті наради із взаємодії та заходів довіри в Азії, що проходив в Астані (Казахстан) закликав «припинити кровопролиття в Україні». Такий заклик глава Туреччини зробив у присутності російського диктатора Володимира Путіна.