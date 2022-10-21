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Передача ППО і санкції проти РФ: Зеленський зустрівся з представниками Конгресу США

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Передача ППО і санкції проти РФ: Зеленський зустрівся з представниками Конгресу США
Під час зустрічі було обговорено питання євроатлантичної інтеграції України та гарантій безпеки
фото: Офіс президента

Зеленський поінформував членів Палати представників про ситуацію на передовій та першочергові потреби ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 21 жовтня, зустрівся з членами Палати представників Конгресу США Майком Тернером, Джеймсом Хаймсом та Еріком Сволвелом. Про це повідомляє пресслужба президента.

Глава держави наголосив, що візит конгресменів в Україну є особливо важливим саме сьогодні, коли Росія посилила терор проти мирних міст і цивільної інфраструктури, завдаючи ударів ракетами та іранськими дронами. «Це сміливий крок із вашого боку, який свідчить про потужну двопалатну та двопартійну підтримку України, підтверджує, що Сполучені Штати є нашим стратегічним партнером», – зазначив Президент.

Зеленський поінформував членів Палати представників про ситуацію на передовій та першочергові потреби Збройних Сил України. Він високо оцінив підтримку з боку Конгресу, Президента США, його адміністрації та всього американського народу. При цьому Глава держави закликав нарощувати допомогу, щоб наблизити мир.

Окремо глава держави наголосив на важливості передачі нашій державі систем ППО в необхідній кількості для створення над нашою країною повітряного щита, який має захистити цивільне населення та об’єкти критичної інфраструктури. Такі системи стали б важливим елементом гарантій безпеки для нашої держави.

Під час зустрічі було обговорено питання євроатлантичної інтеграції України та гарантій безпеки для нашої держави. Сторони погодилися з неприпустимістю ядерного шантажу з боку російського керівництва.

Співрозмовники обмінялися думками щодо посилення санкційного тиску на країну-агресора, що набуває особливого значення з огляду на здійснені Росією протягом останніх тижнів терористичні атаки на мирне населення та цивільні об’єкти в нашій країні. Президент окремо зазначив, що світ має визнати Росію державою-терористом.

Зеленський наголосив на важливості належної підготовки України до зими та необхідності оперативного відновлення енергетичної інфраструктури, яка зазнала руйнувань. Було висловлено сподівання, що Сполучені Штати візьмуть активну участь у відбудові нашої держави.

Члени Палати представників запевнили президента в непохитній підтримці України з боку Сполучених Штатів і наголосили на важливості відновлення територіальної цілісності нашої держави.

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Теги: населення посол президент росія США Володимир Зеленський

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