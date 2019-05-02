Президент Туркменістану привітав Зеленського з перемогою на виборах



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Новообраний президент України Володимир Зеленський Фото: Главком

Гурбангули Бердимухамедов направив офіційного вітального листа обраному президенту України

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов привітав Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах в Україні.

Відповідний лист було направлено 1 травня, повідомляється на сайті посольства Туркменістану в Україні.

«1 травня 2019 року президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов направив офіційного вітального листа обраному президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському з нагоди обрання на найвищу державну посаду», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 квітня Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати виборів після підрахунку всіх протоколів з мокрими печатками.

Переможцем визнаний Володимир Зеленський, за нього проголосували 13 541 528 виборців (73,22%). За Петра Порошенка - 4 522 450 (24,45%).

У прес-службі Зеленського заявили, що вже чекають на інавгурацію.

Слід зазначити, що офіційним оголошенням результатів виборів президента є опублікування результатів виборів у газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр».

Після цього починається відлік 30-денного терміну, коли новообраний президент має вступити на пост. Спікер Андрій Парубій має визначити дату урочистого засідання Верховної Ради. На цьому засіданні Зеленський складе присягу народові в присутності голови Конституційного суду. Потім представник ЦВК вручить Зеленському посвідчення президента України.

Чинний президент України Петро Порошенко у телефонній розмові привітав Володимира Зеленського з офіційними результатами виборів і домовився з ним про зустріч.