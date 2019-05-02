  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Президент Туркменістану привітав Зеленського з перемогою на виборах

    • Розсилка
    Новообраний президент України Володимир Зеленський - Президент Туркменістану привітав Зеленського з перемогою на виборах
    Новообраний президент України Володимир Зеленський
    Фото: Главком

    Гурбангули Бердимухамедов направив офіційного вітального листа обраному президенту України

    Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов привітав Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах в Україні.

    Відповідний лист було направлено 1 травня, повідомляється на сайті посольства Туркменістану в Україні.

     «1 травня 2019 року президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов направив офіційного вітального листа обраному президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському з нагоди обрання на найвищу державну посаду», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, 30 квітня Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати виборів після підрахунку всіх протоколів з мокрими печатками.

    Переможцем визнаний Володимир Зеленський, за нього проголосували 13 541 528 виборців (73,22%). За Петра Порошенка - 4 522 450 (24,45%).

    У прес-службі Зеленського заявили, що вже чекають на інавгурацію.

    Слід зазначити, що офіційним оголошенням результатів виборів президента є опублікування результатів виборів у газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр».

    Після цього починається відлік 30-денного терміну, коли новообраний президент має вступити на пост. Спікер Андрій Парубій має визначити дату урочистого засідання Верховної Ради. На цьому засіданні  Зеленський складе присягу народові в присутності голови Конституційного суду. Потім представник ЦВК вручить Зеленському посвідчення президента України.

    Чинний президент України Петро Порошенко у телефонній розмові привітав Володимира Зеленського з офіційними результатами виборів і домовився з ним про зустріч.

    Читайте також
    політика Туркменістан Володимир Зеленський Україна Гурбангули Бердимухамедов президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ