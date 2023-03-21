Головна Країна Політика
search button user button menu button

Міністр Федоров отримав нову посаду в уряді

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міністр Федоров отримав нову посаду в уряді
фото з відкритих джерел

Призначення Федорова підтримали 311 нардепів

Верховна Рада на сьогоднішньому засідання призначила Михайла Федорова віцепрем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністром цифрової трансформації. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Зазначимо, що призначення Федорова підтримали 311 нардепів.

«Михайла Федорова призначили віцепрем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністром цифрової трансформації України. За – 311», – написав Гончаренко.

Міністр Федоров отримав нову посаду в уряді фото 1

Нагадаємо, також сьогодні Рада призначила Оксена Лісового новим міністром освіти, а Олександра Камишіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

20 березня Верховна Рада проголосувала за відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна та віце-прем'єр-міністра України – міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Читайте також: Нові люди в уряді: агроном-залізничник та син дисидента. Досьє на нових міністрів
Теги: Михайло Федоров Кабмін уряд

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

у Внерховній Раді триватимуть кадрові зміни
Арахамія анонсував нові чистки серед депутатів ОПЗЖ
22 лютого, 14:57
Російський депутат Абдалкін слухає Путіна з макаронами на вухах
Російський депутат слухав промову Путіна з локшиною на вухах (відео)
23 лютого, 00:43
Путін заговорив про розвал Росії
«Будуть московити, уральці...» Через рік після вторгнення Путін визнав загрозу розпаду РФ
26 лютого, 10:09
Урядовці, народні депутати, низка інших посадовців можуть перетинати кордон виключно з метою службового відрядження
Банкова вигадала, як контролювати нардепів у закордонних поїздках 
2 березня, 10:23
Зволікання призводить до значних економічних втрат і загрожує зупинкою виробництва
Щоб заробити кошти на військові видатки, потрібно розблокувати морські порти – нардеп
13 березня, 15:28
Незадовго до звільнення Херсона власниця телеканалу втекла з міста й наразі переховується від правосуддя
Власниця херсонського телеканалу, яка «розкручувала» медійний образ Сальдо, отримала підозру
9 березня, 15:05
Експорт брухту в Україні зростає за геометричною прогресією
В Україні процвітають «сірі» схеми експорту металобрухту, держава вже втратила понад 350 млн – ЗМІ
Вчора, 13:34
10 березня Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії підтримала повторне призначення Рафаеля Гроссі на посаду генерального директора
Слова і діла Рафаеля Гроссі. Кому служить гендиректор МАГАТЕ? Ядерна безпека
12 березня, 10:01
Навколо Шевченківської премії не вщухає скандал
Нардепи закликали Зеленського негайно присудити Шевченківську премію
17 березня, 13:16

Політика

Держава заплатить каналам олігархів чверть мільярда за російськомовний контент
Держава заплатить каналам олігархів чверть мільярда за російськомовний контент
Прем'єр Японії вже прямує на зустріч із Зеленським
Прем'єр Японії вже прямує на зустріч із Зеленським
Міністр Федоров отримав нову посаду в уряді
Міністр Федоров отримав нову посаду в уряді
Рада призначила Лісового новим міністром освіти
Рада призначила Лісового новим міністром освіти
Ексочільник «Укрзалізниці» Камишін отримав нову посаду
Ексочільник «Укрзалізниці» Камишін отримав нову посаду
Відповідь Путіну і Сі Цзіньпіну. У Києві високий гість з Азії
Відповідь Путіну і Сі Цзіньпіну. У Києві високий гість з Азії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Путін та Сі Цзіньпін обговорили китайський «мирний план»: деталі
37K
Скандал через вірусне відео з Івано-Франківська: дівчинку зі скакалкою засудив її навчальний заклад
21K
У Криму вибухи та стрілянина
17K
Путін дивно поводився на зустрічі із Сі Цзіньпіном (відео)
14K
Стало відомо, хто замінить Забродського у Верховній Раді
12K
21 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

Наступ росіян біля Авдіївки: аналітики ISW спрогнозували результати (мапа)
Сьогодні, 07:23
Колишньому керівнику СБУ в Харківській області загрожує довічне ув'язнення
Вчора, 14:45
Командувач ЗСУ розповів, яким має бути завершення війни з Росією
Вчора, 12:30
Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
18 березня, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
18 березня, 06:39
Росіяни вдарили ракетами по житловому комплексу у Запоріжжі
18 березня, 05:41

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту