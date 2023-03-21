Міністр Федоров отримав нову посаду в уряді

Призначення Федорова підтримали 311 нардепів

Верховна Рада на сьогоднішньому засідання призначила Михайла Федорова віцепрем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністром цифрової трансформації. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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Зазначимо, що призначення Федорова підтримали 311 нардепів.

«Михайла Федорова призначили віцепрем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністром цифрової трансформації України. За – 311», – написав Гончаренко.

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Нагадаємо, також сьогодні Рада призначила Оксена Лісового новим міністром освіти, а Олександра Камишіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

20 березня Верховна Рада проголосувала за відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна та віце-прем'єр-міністра України – міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.