Рада відправила у відставку двох міністрів
Федоров, ймовірно, стане віце-прем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністром цифрової трансформації України
Верховна Рада сьогодні проголосувала за відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна та віце-прем'єр-міністра України – міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова. Про це повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.
Очікується, що Федорова призначать на нову посаду. Попередьно, він стане віце-прем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністром цифрової трансформації України. Його кандидатуру на нову посаду внесуть у Раду на найближчому засіданні.
Рябікіна, за словами Гончаренка, розглядають на посаду посла у Китаї.
Нагадаємо, сьогодні Комітет Верховної ради України з питань освіти, науки та інновацій підтримав відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти та науки.
Також повідомлялося, що міністр Рябікін отримає нову посаду.
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