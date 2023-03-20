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Рада відправила у відставку двох міністрів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рада відправила у відставку двох міністрів
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін на очільник Мінцифри Михайло Федоров
фото з відкритих джерел

Федоров, ймовірно, стане віце-прем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністром цифрової трансформації України

Верховна Рада сьогодні проголосувала за відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна та віце-прем'єр-міністра України – міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова. Про це повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Очікується, що Федорова призначать на нову посаду. Попередьно, він стане віце-прем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністром цифрової трансформації України. Його кандидатуру на нову посаду внесуть у Раду на найближчому засіданні.

Рябікіна, за словами Гончаренка, розглядають на посаду посла у Китаї.

Нагадаємо, сьогодні Комітет Верховної ради України з питань освіти, науки та інновацій підтримав відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти та науки.

Також повідомлялося, що міністр Рябікін отримає нову посаду.

Читайте також: Міністр Рябікін йде з посади: кого призначать замість нього

 

Теги: Михайло Федоров міністр Верховна Рада

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