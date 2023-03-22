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Нова посада Федорова: якими нововведеннями відзначився урядовець

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Нова посада Федорова: якими нововведеннями відзначився урядовець
Федоров відтепер також є куратором освіти
фото з відкритих джерел

Очільник Мінцифри започаткував чимало програм та проєктів

Михайло Федоров, який працює в уряді з 2019 року, займатиметься ще деякими напрямками, окрім диджиталізації, та отримав нову посаду. Верховна Рада призначила його віцепрем'єром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністром цифрової трансформації. Разом із командою він займатиметься цифровізацією освіти та розробкою нового підходу до управління його системою, розвитком military-tech. У команди Мінцифри вже є чимало досягнень, деякі з них – на інфографіці «Слово і діло».

Нова посада Федорова: якими нововведеннями відзначився урядовець фото 1

Одним із головних досягнень Міністерства цифрової трансформації під керівництвом Михайла Федорова є запуск програми та порталу «Дія» у 2020 році.

Зараз порталом користуються 22 млн українців, додатком – 18,8 млн. За допомогою «Дії» можна, зокрема, зареєструвати та закрити ФОП, подати заяву на субсидію, шлюб, зміну місця проживання або зняття з реєстрації.

У додатку є паспорти, картка платника податків, свідоцтво про народження дитини, студентський квиток, довідка переселенця, COVID-сертифікат.

Успіх «Дії» помітили за кордоном: за словами Федорова, кілька країн Європи, Азії та Африки хочуть створити власні програми на її основі.

Також у лютому минулого року було запущено спеціальний правовий режим Дія.City для IT-галузі: до нього приєдналися вже до 500 компаній.

Під брендом «Дія» працює проєкт Дія.Бізнес, створений для допомоги українським підприємцям – на порталі у форматі one stop shop можна знайти всю необхідну інформацію для започаткування та розвитку власної справи. Крім того, офлайн у 14 містах працюють центри підтримки підприємців.

Ще один проєкт під брендом Дія – «Цифрова освіта» – є масштабною онлайн-платформою з безкоштовними курсами цифрової грамотності.

Під час повномасштабної війни однозначним досягненням Федорова є здобуття Україною доступу до супутникового інтернету Starlink. Міністр безпосередньо попросив Ілона Маска забезпечити Україні доступ, а зараз у нашій країні вже понад 30 тис. терміналів.

Також минулого року було створено фандрейзингову платформу United24 для збору пожертв на підтримку України (сума пожертв уже перевищила 300 млн доларів) – усі охочі можуть відправити гроші на армію та розмінування, гуманітарну та медичну допомогу чи відновлення України. Амбасадорами платформи стали багато українських та світових знаменитостей. На цій же платформі запущено проєкт «Армія дронів».

Майже одразу після початку вторгнення Мінцфіри запустило чат-бот є Ворог, через який українці можуть повідомляти про пересування російської техніки чи військових.

Нагадаємо, також Рада призначила Оксена Лісового новим міністром освіти, а Олександра Камишіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Читайте також: Нові люди в уряді: агроном-залізничник та син дисидента. Досьє на нових міністрів
Теги: Михайло Федоров міністр Міністерство цифрової трансформації України

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