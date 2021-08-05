Придністровське питання: експерт пояснив, від чого залежить співпраця Києва та Кишинева
На думку молдавського експерта, врегулювання ситуації залежить від переходу до спільного прикордонного контролю
Експерт відмічає, що оновлення порядку переговорного процесу залежить винятково від перемовників з Кишинева
Співпраця між Україною та Молдовою з питання придністровського врегулювання залежить від переходу до другої фази спільного прикордонного контролю та від припинення транзиту транспорту зареєстрованого на непідконтрольній території Молдови у неналежний спосіб. У про це в ексклюзивному коментарі «Главкому» зазначив експерт з придністровського врегулювання й ексвіцепрем'єр-міністр із реінтеграції Молдови Олександр Фленкя.
«Нинішня влада (Молдови – ред.) успадкувала ряд поточних питань, які необхідно вирішити, оскільки мова йде про боротьбу з корупцією і поліпшення якості контролю над процесами з боку конституційної влади. Перш за все, мова про перехід до другої фази спільного митного контролю на придністровській ділянці україно-молдовського кордону поблизу Кучургану, а також про скасування з 1 вересня 2021 року спірного положення, згідно з яким Прикордонна поліція Республіки Молдова дозволяє проїзд автомобілів з придністровськими номерами через молдавсько-український кордон. Переконаний, що розвиток хороших партнерських відносин з Україною також залежить від застосування цих заходів», – пояснив експерт.
Фленкя переконаний, що реінтеграція не є сферою відповідальності лише віцепрем'єр-міністра, бо «це складне питання, яке курує не лише віцепрем'єр, це відповідальність всього уряду».
Крім того, експерт відмічає, що застарілою є повістка переговорного процесу по придністровському врегулюванню, «через яку переговори застопорились як мінімум протягом останніх трьох років».
Фленкя відмічає, що оновлення порядку переговорного процесу залежить винятково від перемовників з Кишинева.
«Досягнення цієї мети буде залежати більшою мірою від навичок, переконливості й вміння вести переговори нового віцепрем'єр-міністр з реінтеграції», – підсумував ексвіцепрем'єр-міністр.
Як повідомляв «Главком», кандидат в прем’єр-міністри Молдови Наталія Гавриліца представила свою команду й парламент розгляне питання призначення нових міністрів у п’ятницю, 6 липня. Кандидатом на посаду віцепрем'єр-міністра з питань пропонується кандидатура Владислава Кульмінського.
Ознайомитися з онлайн-дискусією «Главкому» на тему спільного прикордонного контролю «Повний Кучурган» за участі українських та молдовських експертів можна за посиланням.
У червні повідомлялося, що уряд Молдови відтермінував другий етап переходу до спільного прикордонного контролю на ділянці з окупованим Придністров’ям до 31 грудня 2021 р. Рішення було прийнято на наступний день, як Державна Дума Росії опублікувала документ, у якому засуджує «дії Молдови та України по блокуванню Придністров’я».
Нагадаємо, Україна та Молдова домовилися про можливість запровадження спільного контролю в пунктах пропуску через українсько-молдовський кордон для автомобільного сполучення «Кучурган – Первомайськ» та «Рені – Джюрджюлешть» у вересні 2020 року.