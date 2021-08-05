  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Придністровське питання: експерт пояснив, від чого залежить співпраця Києва та Кишинева

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На думку молдавського експерта, врегулювання ситуації залежить від переходу до спільного прикордонного контролю - Придністровське питання: експерт пояснив, від чого залежить співпраця Києва та Кишинева

    На думку молдавського експерта, врегулювання ситуації залежить від переходу до спільного прикордонного контролю

    Фото з відкритих джерел

    Експерт відмічає, що оновлення порядку переговорного процесу залежить винятково від перемовників з Кишинева

    Співпраця між Україною та Молдовою з питання придністровського врегулювання залежить від переходу до другої фази спільного прикордонного контролю та від припинення транзиту транспорту зареєстрованого на непідконтрольній території Молдови у неналежний спосіб. У про це в ексклюзивному коментарі «Главкому» зазначив експерт з придністровського врегулювання й ексвіцепрем'єр-міністр із реінтеграції Молдови Олександр Фленкя.

    «Нинішня влада (Молдови – ред.) успадкувала ряд поточних питань, які необхідно вирішити, оскільки мова йде про боротьбу з корупцією і поліпшення якості контролю над процесами з боку конституційної влади. Перш за все, мова про перехід до другої фази спільного митного контролю на придністровській ділянці україно-молдовського кордону поблизу Кучургану, а також про скасування з 1 вересня 2021 року спірного положення, згідно з яким Прикордонна поліція Республіки Молдова дозволяє проїзд автомобілів з придністровськими номерами через молдавсько-український кордон. Переконаний, що розвиток хороших партнерських відносин з Україною також залежить від застосування цих заходів», – пояснив експерт.

    Фленкя переконаний, що реінтеграція не є сферою відповідальності лише віцепрем'єр-міністра, бо «це складне питання, яке курує не лише віцепрем'єр, це відповідальність всього уряду».

    Крім того, експерт відмічає, що застарілою є повістка переговорного процесу по придністровському врегулюванню, «через яку переговори застопорились як мінімум протягом останніх трьох років».

    Фленкя відмічає, що оновлення порядку переговорного процесу залежить винятково від перемовників з Кишинева.

    «Досягнення цієї мети буде залежати більшою мірою від навичок, переконливості й вміння вести переговори нового віцепрем'єр-міністр з реінтеграції», – підсумував ексвіцепрем'єр-міністр.

    Як повідомляв «Главком», кандидат в прем’єр-міністри Молдови Наталія Гавриліца представила свою команду й парламент розгляне питання призначення нових міністрів у п’ятницю, 6 липня. Кандидатом на посаду віцепрем'єр-міністра з питань пропонується кандидатура Владислава Кульмінського.

    Ознайомитися з онлайн-дискусією «Главкому» на тему спільного прикордонного контролю «Повний Кучурган» за участі українських та молдовських експертів можна за посиланням.

    У червні повідомлялося, що уряд Молдови відтермінував другий етап переходу до спільного прикордонного контролю на ділянці з окупованим Придністров’ям до 31 грудня 2021 р. Рішення було прийнято на наступний день, як Державна Дума Росії опублікувала документ, у якому засуджує «дії Молдови та України по блокуванню Придністров’я».

    Нагадаємо, Україна та Молдова домовилися про можливість запровадження спільного контролю в пунктах пропуску через українсько-молдовський кордон для автомобільного сполучення «Кучурган – Первомайськ» та «Рені – Джюрджюлешть» у вересні 2020 року.

    Теги: Молдова політика Україна Придністров'я кордон влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Придністровське питання: експерт пояснив, від чого залежить співпраця Києва та Кишинева