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    Новий уряд Молдови почне підготовку до зустрічі з президентом РФ – Санду

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    Президентка Республіки Молдова Майя Санду розповіла, чому вона хоче зустрітися з Путіним&nbsp; - Новий уряд Молдови почне підготовку до зустрічі з президентом РФ – Санду
    Президентка Республіки Молдова Майя Санду розповіла, чому вона хоче зустрітися з Путіним 
    Фото: УП

    Санду сподівається обговорити з Путіним виведення російських військ із Придністров'я

    Президентка Республіки Молдова Майя Санду повідомила, що після формування нового уряду, влада у Кишиневі обговорить з представниками РФ питання організації зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним. Про це молдавська лідерка заявила в інтерв'ю російському виданню «Комерсант».

    «Ми зацікавлені в прагматичній предметній розмові. У нас є конкретна повістка з питань, які ми повинні вирішувати. Коли буде новий уряд, він почне працювати з урядом Російської Федерації, включаючи питання організації зустрічі (з президентом РФ - ред.) і візиту», – сказала Санду.

    За її словами між Молдовою і Росією існує багато невирішених питань.

    «У нас є економічні і торгові питання. Є питання відкриття експорту молдовської продукції в Росію по тому договору, який у нас є в рамках СНД. Є питання наших громадян, які працюють в Росії. Питання їх соціального забезпечення та захищеності. І звичайно, це питання Придністров'я. Дуже важливі питання в цьому сенсі – вивезення звідти боєприпасів і виведення російських військ. Це важливі питання, які нам потрібно обговорювати», – пояснила лідерка Молдови.

    При цьому, вона додала, що її перші кроки на посаді були спрямовані на поліпшення відносин з сусідніми країнами – Україною і Румунією.

    Також у партії Санду розповіли, в чому полягає проблема відносин між Україною і Молдовою.

    Як повідомляв «Главком», на дострокових парламентських виборах в Молдові пропрезидентська партія «Дія і солідарність» отримала найбільшу підтримку і самостійно сформує в парламенті більшість.

    Нагадаємо, 11 липня в Республіці Молдова відбулися дострокові парламентські вибори. Головними опонентами були партія «Дія і солідарність» та блок соціалістів і комуністів ПСРМ-ПКРМ, який сформували проросійські експрезиденти Ігор Додон і Володимир Воронін.

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    Теги: Росія вибори Молдова Путін СНД Придністров'я уряд влада Майя Санду
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    Новий уряд Молдови почне підготовку до зустрічі з президентом РФ – Санду