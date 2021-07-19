Новий уряд Молдови почне підготовку до зустрічі з президентом РФ – Санду

Санду сподівається обговорити з Путіним виведення російських військ із Придністров'я

Президентка Республіки Молдова Майя Санду повідомила, що після формування нового уряду, влада у Кишиневі обговорить з представниками РФ питання організації зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним. Про це молдавська лідерка заявила в інтерв'ю російському виданню «Комерсант».

«Ми зацікавлені в прагматичній предметній розмові. У нас є конкретна повістка з питань, які ми повинні вирішувати. Коли буде новий уряд, він почне працювати з урядом Російської Федерації, включаючи питання організації зустрічі (з президентом РФ - ред.) і візиту», – сказала Санду.

За її словами між Молдовою і Росією існує багато невирішених питань.

«У нас є економічні і торгові питання. Є питання відкриття експорту молдовської продукції в Росію по тому договору, який у нас є в рамках СНД. Є питання наших громадян, які працюють в Росії. Питання їх соціального забезпечення та захищеності. І звичайно, це питання Придністров'я. Дуже важливі питання в цьому сенсі – вивезення звідти боєприпасів і виведення російських військ. Це важливі питання, які нам потрібно обговорювати», – пояснила лідерка Молдови.

При цьому, вона додала, що її перші кроки на посаді були спрямовані на поліпшення відносин з сусідніми країнами – Україною і Румунією.

Також у партії Санду розповіли, в чому полягає проблема відносин між Україною і Молдовою.

Як повідомляв «Главком», на дострокових парламентських виборах в Молдові пропрезидентська партія «Дія і солідарність» отримала найбільшу підтримку і самостійно сформує в парламенті більшість.

Нагадаємо, 11 липня в Республіці Молдова відбулися дострокові парламентські вибори. Головними опонентами були партія «Дія і солідарність» та блок соціалістів і комуністів ПСРМ-ПКРМ, який сформували проросійські експрезиденти Ігор Додон і Володимир Воронін.

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