Казанський: Придністров’я досі існує, бо Київ та Кишинів не домовились. Або домовились

Придністров'я не має кордону з РФ на відміну від Донеччини з Луганщиною

Представник Донецька в ТКГ пояснив, в чому різниця між ситуацією на Донбасі та у Придністров’ї

Придністров’я існує тому, що Україна та Молдова досі не домовились про вирішення цієї ситуації. Про це в ході транскордонної онлайн-дискусії «Над прірвою в брехні: пропаганда на окупованих територіях України та Молдови», організованої «Главкомом», розповів представник ТКГ від Донецька, журналіст Денис Казанський.

«Основна різниця ситуації на Донбасі від ситуації в Придністров’ї – це спільний кордон із Росією. Ми розуміємо, що саме існування Придністров’я – це «договірняк». Якщо ця територія досі існує – це означає, що Україна і Молдова не домовилися. Або домовились», – вважає Казанський.

Він додав, що на Донбасі ситуація інша через кордон з Росією й це дозволяє Кремлю призначати своїх людей у місцеві органи.

«Якби цю територію, скажімо, завтра, взяли в економічну блокаду, то завтра воно перестало б існувати, бо там немає ніяких можливостей для виживання. Що стосується Донбасу – там так не вийде, бо там кордон із Росією», – відмітив він.

Журналіст відмітив, що формування так званих еліт передбачає певну автономність у прийнятті рішень і на Донбасі цього не спостерігається, бо призначені «керівники» відпрацьовують замовлення своїх роботодавців із Кремля.

«Якщо у Придністров’ї існування оцих псевдоеліт фактично санкціоноване – вони з’явилися тому, що їм дозволили з’явитися. На Донбасі ми не можемо говорити про формування якихось еліт, бо це просто призначені люди. Їх призначають прямо із Москви й це – окупаційна адміністрація», – пояснив Казанський.

Також Казанський вважає, що наразі єдиний вихід для жителів ОРДЛО – покинути окуповану територію.

Крім того, Казанський розповів, що конфлікт на Донбасі рухається до «замороження» через неприйнятні ультиматуми, які Росія ставить Україні.