ЄСПЛ виніс чергове рішення проти Росії через дії миротворців у Придністров’ї

Європейський суд з прав людини покарав Росію через незаконні дії миротворці у Придністров'ї

Суд зобов'язав виплатити Російську Федерацію на користь заявників 3000 євро як моральну шкоду та 1500 євро як витрати

Сьогодні, 29 червня, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) виніс рішення у справі №4711/07 «Манолє та Постіка проти Республіки Молдова та Російської Федерації», яким встановили, що Іон Манолє та Александру Постіка стали жертвами незаконного затримання російських солдатів на миротворчому посту № 9 який розташовується поблизу мосту через Дністер між населеним пунктом Вадул-луй-Воде та селом Кошниця.

Про це йдеться у рішенні ЄСПЛ та на сайті правозахисної організації Promo-Lex, передає «Главком».

Відзначається, що 19 липня 2005 року, близько 20:10, двоє членів Асоціації Promo-LEX, Іон Манолє та Александру Постіка, рухалися із населеного пункту Рибніца в Тирасполь, де вони здійснювали документування, були затримані на миротворчому посту, розташований на лівому березі Дністра, в селі Косниця.

Причиною затримання був той факт, що пасажир, який також знаходився із правозахисниками, нібито сфотографував рекламний щит біля станції № 9 з написом «Хороша дорога – район Дубасарі». Зупинивши машину, російський офіцер, який виконував обов'язки глави миротворчої групи, вимагав знищити фото.

На прохання пояснити причини затримання та скласти відповідні документи російський офіцер став дуже агресивним, різко погрожуючи затриманим і вимагаючи телефоном присутності свого начальства з Дубасар. Він заблокував машину спеціальними засобами, що спричинило величезний затор.

Навіть після того, як на місце прибули кілька представників силових структур та свідки різних організацій, російські військові продовжували демонструвати агресивну поведінку щодо мирних людей, присутніх на місці.

Крім того, російський солдат автоматично здійснив два постріли з наданої зброї без попередження. Тільки завдяки професійному втручанню поліцейського ДАІ з району Дубасарі вдалося подолати серйозний інцидент, який міг призвести до жертв та смерті.

Інцидент вдалося вирішити лише після опівночі, коли заявникам було дозволено виїжджати. Миротворці не складали з цього приводу жодного протоколу, а також не обґрунтовували свою поведінку юридичними рішеннями. Подальші кроки заявників не мали успіху.

Рішенням ЄСПЛ від 29.06.2021 р. було встановлено порушення ст. 5 п. 1 та ст. 5 пункту 4 Конвенції, через відсутність правових підстав для затримання та відсутність засобів захисту, щоб оскаржити затримання. Суд зобов'язав виплатити Російську Федерацію на користь заявників 3000 євро як моральну шкоду та 1500 євро як витрати.

До слова, уряд Молдови відтермінував другий етап переходу до спільного прикордонного контролю на ділянці з окупованим Придністров’ям до 31 грудня 2021 р. Рішення було прийнято на наступний день, як Державна Дума Росії опублікувала документ, у якому засуджує «дії Молдови та України по блокуванню Придністров’я».

Також повідомлялося, що в Україну не впустили придністровців із сертифікатами про вакцинацію, виданими окупаційною владою.