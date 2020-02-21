Україна працює над новою редакцією Мінських угод – Пристайко



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Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко

Робота над оновленням домовленостей триває незважаючи на публічні заяви Росії, яка виступає проти внесення змін

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що українська сторона працює над новою редакцією Мінських угод.

Пр оце він сказав у коментарі «Голосу Америки».

За словами Пристайка, робота над оновленням домовленостей триває незважаючи на публічні заяви Росії, яка виступає проти внесення змін.

Дипломат пояснив, що вказані угоди мали бути виконані ще в 2015 році.

«Зараз 20-й - ми все ще не досягли миру. Тому ми вважаємо, що цей документ не просто можна, а потрібно змінювати, адже деякі його пункти реалізувати неможливо», – пояснив Пристайко.

Наразі, за словами очільника МЗС, Україна працює над тим, «щоб змусити усіх учасників погодитися, що Мінські домовленості вичерпали себе і потребують змін».

Також міністр підкреслив, що на попередні зміни, які вносились до Мінських домовленостей, а саме щодо «формули Штайнмайєра» та розведення сил Росія погодилась.

«Напевно, з часом буде згенеровано новий документ, який буде простіше виконати та досягти результатів», – сказав Пристайко

До слова, 20 лютого вісім країн підтримали Україну в ООН та засудили агресію Росії.

Як повідомлялось, міністр закордонних справ Вадим Пристайко виголосив національний виступ України на дебатах Генасамблеї ООН. За словами Пристайка, окуповані райони Донбасу та Крим стали територією страху й терору.

Міністр також нагадав, що під окупацією перебуває близько 44 тисяч квадратних кілометрів, або близько 7% території України. Понад 14 тис. осіб загинули та понад 27 тис. були поранені. Близько двох мільйонів жителів Криму та Донбасу були змушені полишити свої домівки та стати внутрішньо переміщеними особами чи біженцями.