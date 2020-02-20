Пристайко в ООН: під окупацією перебуває близько 7% території України



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Вадим Пристайко виступив на засіданні Генеральної Асамблеї ООН під час розгляду питання «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України» Фото: facebook.com / Oleg Nikolenko

За словами Вадима Пристайка, окуповані райони Донбасу та Крим стали територією страху й терору.

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко виголосив національний виступ України на дебатах Генасамблеї ООН. Про це у Facebook повідомив прессекретар постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

За словами Пристайка, окуповані райони Донбасу та Крим стали територією страху й терору.

«Окуповані райони стали територією страху й терору, окупаційна влада - будь то Крим чи частина Донбасу - застосовує репресії, вдаючись до систематичних і масштабних порушень прав людини та основних свобод», - сказав Пристайко.

Зокрема, він розповів, що маріонеткова структура, створена, укомплектована й фінансована за рахунок державного бюджету Росії, відповідальна за репресії проти місцевого населення на Донбасі, має назву горезвісної радянської установи МГБ (попередниці КДБ), що чинила злочини проти власних громадян у середині минулого століття.

Міністр також нагадав, що під окупацією перебуває близько 44 тисяч квадратних кілометрів, або близько 7% території України. Понад 14 тис. осіб загинули та понад 27 тис. були поранені. Близько двох мільйонів жителів Криму та Донбасу були змушені полишити свої домівки та стати внутрішньо переміщеними особами чи біженцями.

За словами глави МЗС України, тяжка гуманітарна ситуація в постраждалих від конфлікту районах Донецької та Луганської областей продовжує погіршуватися. Очікується, що у 2020 році гуманітарної допомоги потребуватимуть понад 3,4 мільйона людей. Понад півмільйона людей проживають у районах, безпосередньо постраждалих від збройного конфлікту. За даними ООН, ця територія вже стала однією з найбільш забруднених мінами у світі.

На початку лютого 2020 року ООН представила план гуманітарної допомоги Україні на поточний рік на суму 158 мільйонів доларів США, зазначив міністр. «Я закликаю міжнародне співтовариство зробити свій внесок у це починання», - додав він.

Пристайко наголосив, що економіка на окупованій частині Донбасу цілковито зруйнована, обладнання багатьох стратегічних підприємств демонтоване й вивезене до Росії, екологічна ситуація продовжує погіршуватися.

Напередодні Главком повідомляв, що Генеральна асамблея ООН у четвер, 20 лютого, збереться на пленарне засідання щодо ситуації на окупованих територіях України.



