Вісім країн підтримали Україну в ООН та засудили агресію Росії



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Фото: Deutsche Welle

Північно-балтійські країни засуджують «незаконну анексію Росією Криму та рішуче налаштовані втілювати політику ЄС щодо невизнання, у тому числі й стосовно обмежувальних заходів»

Вісім північно-балтійських країн висловлюють рішучу підтримку суверенітету й територіальній цілісності України. Про це йшлося у спільній заяві Естонії, Данії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвергії та Швеції, озвученій політичним директором МЗС Естонії Лембітом Уібо на засіданні Генеральної Асамблеї ООН під час розгляду питання «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України», пише «Укрінформ».

«Сьогодні, вшановуючи шосту роковину трагічних подій на Майдані та початку російської агресії проти України, північно-балтійські країни підтверджують свою міцну підтримку суверенітету Україну, її незалежності та територіальної цілісності у межах міжнародно визнаних кордонів, у тому числі територіальних вод», - сказав Уібо.

Як наголосив дипломат, північно-балтійські країни засуджують «незаконну анексію Росією Автономної республіки Крим та міста Севастополь та рішуче налаштовані втілювати політику ЄС щодо невизнання, у тому числі й стосовно обмежувальних заходів».

Як повідомлялось, міністр закордонних справ Вадим Пристайко виголосив національний виступ України на дебатах Генасамблеї ООН. За словами Пристайка, окуповані райони Донбасу та Крим стали територією страху й терору.

Міністр також нагадав, що під окупацією перебуває близько 44 тисяч квадратних кілометрів, або близько 7% території України. Понад 14 тис. осіб загинули та понад 27 тис. були поранені. Близько двох мільйонів жителів Криму та Донбасу були змушені полишити свої домівки та стати внутрішньо переміщеними особами чи біженцями.