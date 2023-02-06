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Призначення глав ОВА та розвіддані: Зеленський провів засідання Ставки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Призначення глав ОВА та розвіддані: Зеленський провів засідання Ставки
фото: Офіс президента

Керівництво ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронті

Сьогодні, 6 лютого, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. На зустрічі були обговорені питання призначення очільників обласний військових адміністрацій. Про це повідомляє Офіс президента.

Керівництво ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронті. Окрему увагу учасники приділили позиціям Сил оборони на Бахмутському напрямку та забезпеченню їх необхідним озброєнням і боєприпасами.

Крім того, учасники засідання розглянули кандидатури на посади голів обласних військових адміністрацій у Київській, Херсонській, Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, командувачі родів військ та оперативних напрямків.

Раніше повідомлялося, що президент може запровадити у Харкові військову адміністрацію за прикладом того, як вона вже діє у Києві.

Нагадаємо, триває 348-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу наші підрозділи відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Веселе, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка  Донецької області.

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Теги: Офіс президента президент Володимир Зеленський

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