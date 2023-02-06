Призначення глав ОВА та розвіддані: Зеленський провів засідання Ставки

Керівництво ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронті

Сьогодні, 6 лютого, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. На зустрічі були обговорені питання призначення очільників обласний військових адміністрацій. Про це повідомляє Офіс президента.

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Керівництво ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронті. Окрему увагу учасники приділили позиціям Сил оборони на Бахмутському напрямку та забезпеченню їх необхідним озброєнням і боєприпасами.

Крім того, учасники засідання розглянули кандидатури на посади голів обласних військових адміністрацій у Київській, Херсонській, Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

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У засіданні взяли участь: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, командувачі родів військ та оперативних напрямків.

Раніше повідомлялося, що президент може запровадити у Харкові військову адміністрацію за прикладом того, як вона вже діє у Києві.

Нагадаємо, триває 348-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу наші підрозділи відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Веселе, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області.