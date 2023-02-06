Україна готова надати Туреччині допомогу після землетрусів – Зеленський

Очільник України: «У цей складний час ми будемо поруч із народом Туреччини»

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова надати необхідну допомогу Туреччині після серії землетрусів, що сталися в країні раніше в понеділок. Про це глава держави написав у Twitter.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Висловлюю щирі співчуття президенту Ердогану, народу й родинам загиблих через землетрус на південному сході Туреччини. Бажаю швидкого одужання всім постраждалим. У цей складний час ми будемо поруч із народом Туреччини. Готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків катастрофи», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлляося, шо посольство України в Туреччині взаємодіє із турецькою владою, перевіряє наявність українських громадян серед постраждалих.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у понеділок, 6 лютого, на півдні Туреччини та півночі Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Внаслідок стихійного лиха загинули щонайменше 207 людей в обох країнах, сотні отримали поранення. Очікується, що їхня кількість зросте.

У Туреччині оголошено найвищий рівень тривоги, який передбачає міжнародну допомогу. Турецьке агентство з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій повідомило про загибель 76 людей і понад 440 отримали поранення.

Внаслідок землетрусу у Туреччині впала багатоповерхівка.