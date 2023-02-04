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Кого позбавлять громадянства – журналісти вже мають перелік

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Кого позбавлять громадянства – журналісти вже мають перелік
фото з відкритих джерел

В списку нових «неукраїнців» чимало відомих одіозних осіб

 

У суботу, 4 лютого, президент України Володимир Зеленський анонсував чергове «очищення» України від людей з паспортом Росії. Про це він заявив у вечірньому зверненні.

Журналісти вже знають, кого саме очільник держави мав на увазі. Видання «Бабель», посилаючись на власні джерела в СБУ, каже, що йдеться про  позбавлення громадянства України низки колишніх топчиновників, зокрема:

  • ексглави Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва;
  • ексглави МВС Віталія Захарченка;
  • ексміністра освіти Дмитра Табачника;
  • ексміністра доходів та зборів Олександра Клименка;
  • ексглави СБУ Олександра Якименка.

Інформацію про позбавлення громадянства Дмитра Табачника опосередковано підтверджує і народна депутатка від партії «Голос» Інна Совсун. «Пишуть, що Табачника позбавили громадянства через виявлений у нього російський паспорт. Я от дивлюсь на фотку мого зіткнення з міліціонером на акції протесту проти Табачника десь у 2012 році і думаю про те, скільки часу ми втратили через Табачника і його поплічників...», – написала вона. 

Нагадаємо, що Володимир Зеленський сьогодні розповів про позбавлення громадянства людей, які мають папорт РФ. Відповідні подання вже є від СБУ.

Теги: громадянство Володимир Зеленський Андрій Клюєв Дмитро Табачник Олександр Клименко

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