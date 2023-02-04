Кого позбавлять громадянства – журналісти вже мають перелік

В списку нових «неукраїнців» чимало відомих одіозних осіб

У суботу, 4 лютого, президент України Володимир Зеленський анонсував чергове «очищення» України від людей з паспортом Росії. Про це він заявив у вечірньому зверненні.

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Журналісти вже знають, кого саме очільник держави мав на увазі. Видання «Бабель», посилаючись на власні джерела в СБУ, каже, що йдеться про позбавлення громадянства України низки колишніх топчиновників, зокрема:

ексглави Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва;

ексглави МВС Віталія Захарченка;

ексміністра освіти Дмитра Табачника;

ексміністра доходів та зборів Олександра Клименка;

ексглави СБУ Олександра Якименка.

Інформацію про позбавлення громадянства Дмитра Табачника опосередковано підтверджує і народна депутатка від партії «Голос» Інна Совсун. «Пишуть, що Табачника позбавили громадянства через виявлений у нього російський паспорт. Я от дивлюсь на фотку мого зіткнення з міліціонером на акції протесту проти Табачника десь у 2012 році і думаю про те, скільки часу ми втратили через Табачника і його поплічників...», – написала вона.

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Нагадаємо, що Володимир Зеленський сьогодні розповів про позбавлення громадянства людей, які мають папорт РФ. Відповідні подання вже є від СБУ.