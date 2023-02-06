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Воєнний стан та мобілізацію продовжать: Зеленський вніс до Ради законопроєкти

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Воєнний стан та мобілізацію продовжать: Зеленський вніс до Ради законопроєкти
Востаннє Рада продовжувала воєнний стан та мобілізацію на три місяці – до 19 лютого
фото з відкритих джерел

Відповідно до закону про воєнний стан, на території України може вводитися обов'язкова трудова повинність, відчуження особистого майна, комендантська година та ще низка обмежень і заборон

Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроекти про затвердження указів президента продовження строку дії воєнного стану та про продовження строку проведення загальної мобілізації.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на проекти законів від 6 лютого 8419 та 8420.

Тексти документів поки що не оприлюднені, тому на який термін продовжать воєнний стан, невідомо.

Востаннє Рада продовжувала воєнний стан та мобілізацію на три місяці – до 19 лютого.

Нагадаємо, Україна ввела режим воєнного стану вранці 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного російського вторгнення. Після цього Рада продовжила воєнний стан на 30 днів, а потім ще на 30 днів – до 25 травня.

Потім воєнний стан продовжували на 90 днів – до 23 серпня, до 21 листопада і до 19 лютого 2023 року.

Відповідно до закону про воєнний стан, на території України може вводитися обов'язкова трудова повинність, відчуження особистого майна, обмеження на пересування, комендантська година, заборона на торгівлю зброєю та алкоголем, заборона на масові заходи та страйки, обмеження роботи засобів зв'язку та інтернету, а також заборона військовозобов'язаним змінювати місце проживання.

До слова, триває 348-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу наші підрозділи відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Веселе, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області. Протягом минулої доби противник завдав чотири ракетних удари по цивільній інфраструктурі Харкова і Дружківки на Доннечині та здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Херсона. Є загиблі та поранені.

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Теги: воєнний стан мобілізація Володимир Зеленський

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