«Продуктовий» скандал у Міноборони: «cлуга народу» очікує резонансних висновків

Міноборони купувало харчі для військових за цінами, втричі вищими від роздрібних

ЗМІ виявили, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва

Народна депутатка України, член фракції «Слуга народу», заступник голови Комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла відреагувала на скандал у Міноборони України, пов'язаний з корупцією в сегменті закупівель харчових продуктів для військовослужбовців. Відповідний пост Безугла написала в Facebook.

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«Щодо закупівель у Міністерстві оборони України: такі націнки не тільки щодо харчування. І комплекс питань не обмежується, а чи може Міністерство закупати китайські дрончики. Державна аудиторська служба України якраз проводить перевірку Міноборони й за результатами, а також роботи правоохоронних органів, очікуємо резонансних висновків», – повідомила Безугла.

Вона подякувала журналістам за розслідування і наголосила, що Україна залишається демократією навіть в умовах воєнного стану.

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«Наше Міноборони зробило дуже багато під час війни у 2022. Але й упущення, тим більше корупційні ризики, не можуть бути залишені без уваги. Дякую журналістам за роботу. Також зверніть увагу, що навіть в умовах воєнного стану ми залишаємось демократією та маємо бути надалі», – додала Безугла.

Раніше сьогодні журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва.

Наприклад, Міноборони закуповує яйця по 17 гривень за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 гривень. Така сама історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

В Міноборони ще не відповіли на запит журналістів щодо цього розслідування.

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Нагадаємо, 2021 року Міноборони не встигло витратити річний оборонний бюджет відповідно до плану. Українська армія мала отримати 421 одиницю автомобільної техніки. Проте отримає значно менше, вказує Незалежна антикорупційна комісія (Nako).