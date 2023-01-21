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«Продуктовий» скандал у Міноборони: «cлуга народу» очікує резонансних висновків

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
«Продуктовий» скандал у Міноборони: «cлуга народу» очікує резонансних висновків
Міноборони купувало харчі для військових за цінами, втричі вищими від роздрібних
фото з відкритих джерел

ЗМІ виявили, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва

Народна депутатка України, член фракції «Слуга народу», заступник голови Комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла відреагувала на скандал у Міноборони України, пов'язаний з корупцією в сегменті закупівель харчових продуктів для військовослужбовців. Відповідний пост Безугла написала в Facebook.

«Щодо закупівель у Міністерстві оборони України: такі націнки не тільки щодо харчування. І комплекс питань не обмежується, а чи може Міністерство закупати китайські дрончики. Державна аудиторська служба України якраз проводить перевірку Міноборони й за результатами, а також роботи правоохоронних органів, очікуємо резонансних висновків», – повідомила Безугла.

Вона подякувала журналістам за розслідування і наголосила, що Україна залишається демократією навіть в умовах воєнного стану.

«Наше Міноборони зробило дуже багато під час війни у 2022. Але й упущення, тим більше корупційні ризики, не можуть бути залишені без уваги. Дякую журналістам за роботу. Також зверніть увагу, що навіть в умовах воєнного стану ми залишаємось демократією та маємо бути надалі», – додала Безугла.

Раніше сьогодні журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва.

Наприклад, Міноборони закуповує яйця по 17 гривень за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 гривень. Така сама історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

В Міноборони ще не відповіли на запит журналістів щодо цього розслідування.

Нагадаємо, 2021 року Міноборони не встигло витратити річний оборонний бюджет відповідно до плану. Українська армія мала отримати 421 одиницю автомобільної техніки. Проте отримає значно менше, вказує Незалежна антикорупційна комісія (Nako).

Теги: харчування бюджет Міноборони армія продукти скандал розслідування Україна Facebook історія

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