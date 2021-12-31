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    Продюсер Шустера: Всі ток-шоу на українському телебаченні скопійовані з нашого

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    Єлізаров розповів, із якими політичними токшоу конкурує &laquo;Свобода слова Савіка Шустера&raquo; - Продюсер Шустера: Всі ток-шоу на українському телебаченні скопійовані з нашого
    Єлізаров розповів, із якими політичними токшоу конкурує «Свобода слова Савіка Шустера»
    фото: Телекритика

    «У нас в три чи в чотири рази вищий рейтинг, ніж у «Права на владу» на «плюсах»

    Усі політичні токшоу, які наразі виходять на вітчизняному телебаченні, скопійовані з шоу Савіка Шустера. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив генеральний продюсер «Свободи слова Савіка Шустера», друг та соратник журналіста Павло Єлізаров.

    «Навіть розстановка стільців, копіюють навіть драматургію, ці «термометри» для заміру уподобань глядачів в студії», – зазначив продюсер.

    При цьому, за словами Єлізарова, в інших телепрограмах ці так звані «термометри» – опитування присутньої в студії аудиторії під час етеру – не мають ніякого сенсу.

    «Реальна вибірка буде тільки якщо привезти з усієї України сто людей, як ми робимо. Стать, вік, регіон проживання, рівень доходу – ми просто копіюємо Україну. Коли ти робиш п’ять програм, то добре бачиш тенденцію ставлення людей до того чи іншого питання, яке ми ставимо. Там логіка є, а коли береш людей, аби вони сиділи обличчями як масовка торгували, то навіщо виставляти «термометр»? Я цього ніколи не розумів», – наголосив Павло Єлізаров.

    Медійник та підприємець наголосив, що наразі «Свобода слова Савіка Шустера» має втроє чи навіть вчетверо вищий рейтинг, ніж у «Права на владу» на телеканалі «1+1» за аудиторією 18+.

    «Свобода слова» на ICTV останнім часом підросла, але у них є особливість – вони йдуть одну годину без реклами. А ми йдемо три години і з рекламою», – додав Павло Єлізаров.

    Також генпродюсер шоу Шустера розповів, що чинна українська влада не спромоглася належним чином реформувати Перший національний телеканал та зробити його «кнопкою №1» в країні.

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    Теги: телебачення Савік Шустер рейтинг влада Павло Єлізаров
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    Продюсер Шустера: Всі ток-шоу на українському телебаченні скопійовані з нашого