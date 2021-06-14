«Нас дивляться мільйони»: канал «Україна 24» став лідером перегляду

«Лідерські показники = довіра глядачів. А це найкраща нагорода для команди інформаційного каналу»

Телеканал «Україна 24» став лідером перегляду. Йому довіряють мільйони глядачів. Тільки за минулий тиждень канал подивилися понад 6 мільйонів українців. Також «Україна 24» вже 15 тиждень утримує лідерство в ніші за аудиторією 18+ по всій Україні.

«Це не просто цифри, а впевненість в тому, що нас люблять, дивляться і нам глядачі довіряють найцінніше – свій час. А ми, своєю чергою, робимо все для об'єктивного інформування», – заявив головний редактор «Новинної групи Україна» Юрій Сугак.

За підсумками минулого тижня «Україна 24» лідирує серед новинних каналів з часткою 1,6% серед глядачів старше 18 років по всій Україні.

Крім того, «Україна 24» є впевненим лідером ввечері в будні в слоті праймових ток-шоу з часткою 2,6% за 18+ по всій Україні.

«Лідерські показники = довіра глядачів. А це найкраща нагорода для команди інформаційного каналу, яка постійно вдосконалюється, щоб бути першою», – заявив Юрій Сугак.

До слова, прессекретарем президента України Володимира Зеленського може стати журналіст телеканалу «Україна 24» Сергій Никифоров.