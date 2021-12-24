Партнер Шустера: Ми судимось із Коломойським вже три роки

«Коломойському подзвонили з прокуратури і попросили не робити тему про тодішнього нардепа-«радикала» Мосійчука »

Єлізаров розказав, як Шустера виключали з «1+1»

Токшоу Савіка Шустера у 2015 році прибрали з етеру телеканалу «1+1» після того, як авторський колектив програми вирішив, попри вказівку власника телеканалу Ігоря Коломойського, висвітлити тему затримання у Верховній Раді тодішнього нардепа-«радикала» Мосійчука. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів генпродюсер шоу Шустера Павло Єлізаров.

«Тоді йому (Коломойському – «Главком») просто подзвонили з прокуратури і попросили не робити тему про тодішнього нардепа-«радикала» Мосійчука, якого затримали безпосередньо у Верховній Раді. Ну, як ми могли її не робити, ми ж не Саша Ткаченко (міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко). Ми запросили і прокурорів, і патрона Мосійчука Ляшка і обговорили це з народом. Але Ігор Валерійович пообіцяв прокурорам, що програми не буде, і не вигадав нічого кращого, ніж за п’ять хвилин до початку викинути нас з ефіру», – пригадав Єлізаров.

Соратник Шустера додав, що програма тоді все ж вийшла на іншому телеканалі, а її рейтинг був навіть вищим, ніж був би на «плюсах».

Також, за словами Єлізарова, через цей інцидент Студія Савіка Шустера вже три роки продовжує судитись із Коломойським.

«Спочатку Коломойського не могли знайти, потім його адвокати сказали, що це були оціночні судження, потім суддя каже: «Ну ви ж публічна особа і маєте бути готовим до таких речей». Я не готовий», – підсумував Єлізаров.

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Володимира Зеленського «30 запитань президенту України» його спілкування із журналістом Савіком Шустером відбулося на підвищених тонах.

До того ж сама поява Савіка Шустера на зустрічі з президентом викликала нервовий регіт у глави держави.

Раніше представники влади не прийшли на шоу Савіка Шустера, присвячене «вагнергейту», а згодом знайшли пояснення, чому не ходитимуть на програму і в подальшому.