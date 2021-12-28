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    Продюсер Шустера висміяв владу: Перший канал – смітник. У прайм-тайм показують «У світі тварин»

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    UA: Перший&nbsp;&ndash; загальноукраїнський телеканал у складі Національної суспільної телерадіокомпанії України, який мовить під цим логотипом із 2015 року - Продюсер Шустера висміяв владу: Перший канал – смітник. У прайм-тайм показують «У світі тварин»
    UA: Перший  загальноукраїнський телеканал у складі Національної суспільної телерадіокомпанії України, який мовить під цим логотипом із 2015 року
    фото з відкритих джерел

    Єлізаров розказав, як Шустера виганяли з Першого національного

    Чинна українська влада не спромоглася належним чином реформувати Перший національний телеканал та зробити його «кнопкою №1» в країні, хоча мала для цього усі можливості. Це красномовно демонструє той факт, що наразі у п’ятницю в прайм-тайм на цьому каналі показують програми «У світі тварин». Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив генеральний продюсер токшоу «Свобода слова Савіка Шустера» Павло Єлізаров.

    «Оберіть на цьому каналі, який існує на гроші платників податків, нормальну наглядову раду, змініть його структуру, аби суспільний мовник став «кнопкою №1» в країні. А все стало тільки гірше», – зазначив друг та соратник Савіка Шустера.

    Генпродюсер шоу Шустера пригадав, як свого часу їхній медіапродукт прибрали з ефіру «Першого».

    «Пам’ятаю, як Зураб Аласанія нас прибирав з ефіру «Першого» на замовлення Порошенка, який йому просто сказав, що Савіка – нафіг з пляжу. Хоча Аласанія до нас в офіс їздив, як на роботу. Одного разу ми з ним зустрілися під «олівцем» (неформальна назва столичного телецентру – «Главком») і він повідомив: «Паша, така ситуація, що вас треба прибрати». І він мав на це право, бо у нас завершувався контракт», – розповів Єлізаров.

    Медійник окремо наголосив, що чинна влада не приділяє належної уваги не тільки розвитку медіамайданчиків на кшталт «Першого національного», а і вихованню власних спікерів, які могли би на гідному рівні транслювати позицію влади у ЗМІ.

    «Я з самого початку пояснював представникам влади: вони мають виховувати більше спікерів, аби тримати медійну оборону і пояснювати взагалі, що ви робите», – пояснив Єлізаров.

    Раніше партнер Шустера розповів про стосунки з Порошенком, який вигнав Савіка з країни.

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    Теги: Савік Шустер влада Зураб Аласанія UA:Перший Павло Єлізаров
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    Продюсер Шустера висміяв владу: Перший канал – смітник. У прайм-тайм показують «У світі тварин»