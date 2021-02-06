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    Політика

    Прогульники Верховної Ради: депутати яких фракцій уникають присутності на сесіях

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Найкраще відвідують парламент члени &laquo;Європейської солідарності&raquo; та &laquo;Слуги народу&raquo;</p> - Прогульники Верховної Ради: депутати яких фракцій уникають присутності на сесіях

    Найкраще відвідують парламент члени «Європейської солідарності» та «Слуги народу»

    Фото з відкритих джерел

    На пленарні засідання парламенту приходила лише третина групи «За майбутнє»

    Головними прогульниками засідань під час четвертої сесії Верховної Ради України поточного скликання стали народні депутати групи «За майбутнє». В середньому впродовж сесії на пленарні засідання реєструвалися лише третина депутатів групи – 36%.

    Про це йдеться у повідомленні громадської організації «Комітет виборців України».

    «Низькі показники реєстрації в народних депутатів «Опозиційної платформи – За життя». В середньому на засіданнях Ради реєструвалося 40% депутатів політсили», – також йдеться в повідомленні.

    За даними КВУ, у нардепів із «Батьківщини» показники відвідування на рівні 51%, у групи «Довіра» – 56%, у «Голосі» – 58 %.

    «Лідерами за відвідуваннями Ради впродовж четвертої сесії ВР стали народні депутати «Європейської солідарності» та «Слуги Народу». В середньому на засіданнях ВР було зареєстровано 63% депутатів «Європейської солідарності» та 62% депутатів «Слуги Народу», – заявили у КВУ.

    Раніше повідомлялось про те, що із зарплати народних депутатів-прогульників у минулому році утримали понад 30 млн грн, які повернули до держбюджету.

    Теги: Батьківщина Верховна Рада Європейська солідарність сериал «Слуга народа» Опозиційна платформа — За життя партія Голос За майбутнє
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