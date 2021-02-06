Прогульники Верховної Ради: депутати яких фракцій уникають присутності на сесіях
Найкраще відвідують парламент члени «Європейської солідарності» та «Слуги народу»
На пленарні засідання парламенту приходила лише третина групи «За майбутнє»
Головними прогульниками засідань під час четвертої сесії Верховної Ради України поточного скликання стали народні депутати групи «За майбутнє». В середньому впродовж сесії на пленарні засідання реєструвалися лише третина депутатів групи – 36%.
Про це йдеться у повідомленні громадської організації «Комітет виборців України».
«Низькі показники реєстрації в народних депутатів «Опозиційної платформи – За життя». В середньому на засіданнях Ради реєструвалося 40% депутатів політсили», – також йдеться в повідомленні.
За даними КВУ, у нардепів із «Батьківщини» показники відвідування на рівні 51%, у групи «Довіра» – 56%, у «Голосі» – 58 %.
«Лідерами за відвідуваннями Ради впродовж четвертої сесії ВР стали народні депутати «Європейської солідарності» та «Слуги Народу». В середньому на засіданнях ВР було зареєстровано 63% депутатів «Європейської солідарності» та 62% депутатів «Слуги Народу», – заявили у КВУ.
Раніше повідомлялось про те, що із зарплати народних депутатів-прогульників у минулому році утримали понад 30 млн грн, які повернули до держбюджету.