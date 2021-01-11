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    Нардепи-прогульники заплатили за рік 30 млн грн штрафів

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    У Раді відзвітували про боротьбу з депутатами-прогульниками - Нардепи-прогульники заплатили за рік 30 млн грн штрафів
    У Раді відзвітували про боротьбу з депутатами-прогульниками
    Фото: Україна 24

    Народні депутати, які пропустили понад 30% голосувань, не отримали депутатські виплати

    Із зарплати народних депутатів-прогульників у минулому році відняли понад 30 млн грн, які повернули до держбюджету. Про це повідомив голова підкомітету з питань Регламенту Верховної Ради Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Ради Павло Фролов в ефірі телеканалу «Україна 24».

    Він нагадав, що, починаючи з поточного скликання парламенту, діють істотні штрафи для тих депутатів, які не ходять на роботу або не відвідують засідань комітету.

    «Якщо відсоток голосувань за місяць депутата менше, ніж 70%, то депутат не отримує 42 тис. грн депутатських. Таким чином вже, наприклад, минулого року, приблизно, понад 30 млн грн зекономлено і повернуто в бюджет», - розповів Фролов, додавши, що раніше такої практики не було.

    Раніше Комітет виборців України назвав головних прогульників року в Раді. Незважаючи на карантин, основні тенденції збереглися. Отже, головними прогульниками Ради стали народні депутати групи «За майбутнє». У середньому протягом року на пленарні засідання приходили тільки половина депутатів групи – 46%. 

    Також низькі показники реєстрації у народних депутатів «Опозиційної платформи – За життя». У середньому на засіданнях Ради реєструвалося 53% депутатів політсили. У депутатів ВО «Батьківщина» показники відвідування на рівні 56%.

    Високі результати у депутатів групи «Довіра» та фракції «Голос». У середньому на засідання приходили 67% нардепів «Голосу» і 68% – «Довіри».

    Лідерами за відвідуваннями Ради впродовж 2020 стали народні депутати «Слуги народу» і «Європейської солідарності». У середньому на засіданнях парламенту було зареєстровано 71% депутатів «Європейської солідарності» і 72% депутатів «Слуги народу».

    Всього у 2020 році відбулося 89 пленарних засідань Верховної Ради України.

    Також були названі імена депутатів-прогульників грудня.

    Зазначимо, що 19 грудня Верховна Рада передбачила кримінальну відповідальність за «кнопкодавство». Відповідний законопроєкт №2148 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України» нардепи прийняли у другому читанні.


    Теги: Верховна Рада депутат бюджет гроші штраф парламент
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