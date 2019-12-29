Нардепи-прогульники, яким обрізали виплати. Оприлюднено список з 70 прізвищ



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Верховна Рада України IX скликання

У листопаді понад 70 обранцям не компенсували витрати, пов’язані з виконанням повноважень

Протягом листопада 71 народний депутат без поважних причин не брав участі у понад третині голосувань під час пленарних засіданнях Верховної Ради.

Про це «Главкому» повідомив заступник інформаційного управління апарату Верховної Ради Олександр Кузьмін у відповіді на інформаційний запит.

За його даними, до когорти найбільших прогульників потрапили нардепи Юрій Солод (чоловік одіозної нардепки Наталі Королевської пропустив без поважних причин 91% від загальної кількості голосувань), Дмитро Шенцев (91,8%), Олександр Дубінський (93,3%), Олексій Жмеренецький (93,3%), Олексій Кучер (93,3%).

Також до числа прогульників потрапили експрезидент і нардеп з «Європейської солідарності» Петро Порошенко (пропустив 72,4% голосувань); обранці з ОПЗЖ Наталія Королевська (85,1%), Юлія Льовочкіна (78,4%), Вадим Рабінович (76,1%), Юрій Бойко (74,6%), Віталій Борт (67,9%), Вадим Столар (65,7%); представники ВО «Батьківщина» Андрій Кожем’якін (80,6%), Валерій Дубіль (73,9%), Андрій Ніколаєнко (56%).

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У Верховній Раді зауважили: якщо народний депутат протягом календарного місяця без поважних причин не бере участі у понад 30% голосувань або у понад 50% засідань парламентських комітетів, йому не відшкодовуються витрати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень. У 2019 році розмір цих витрат дорівнював місячній зарплаті обранця – 38 тис. грн.

Таким чином, 71 нардеп недоотримав у загальному підсумку 2,69 млн грн через пропуск без поважних причин понад 30% голосувань у парламенті або понад 50% засідань комітетів Верховної Ради.