Прошу річ, яку б хотіла ніколи не просити: Зеленська виступила у Конгресі США (відео)

Зеленська попросила надати Україні системи ППО

Перша леді України Олена Зеленська виступила у Конгресі США з закликом надати Києву більше зброї для спільної перемоги.

«Я звертаюся до вас від імені всіх загиблих. Від імені людей, які втратили руки та ноги. Від імені людей, які ще живі та цілі. Від тих, хто воює, і хто чекає на свої рідних з передової», – почала промову Зеленська.

Зеленська попросила надати Україні системи протиповітряної оборони.

«Я прошу річ, яку я б хотіла ніколи не просити. Я прошу у вас зброю. Зброю не для того, щоб нести війну на чужу землю. А щоб захистити свій дім і право прокидатися в ньому живими. Я прошу вас протиповітряну оборону. Щоб ракети не вбивали дітей у їхніх візочках, дитячі кімнати і цілі сім’ї», – сказала перша леді.

Нагадаємо, триває візит до США першої леді України Олени Зеленської, який відбувся на запрошення Джилл Байден. У своїй першій самостійній закордонній подорожі, Зеленська підтримала українських дизайнерів, які зазнали серйозних збитків через війну Росії проти України.

Перша леді вже зустрілася зі своєю американською колегою Джилл Байден в Білому домі. Також відбулась зустріч з держсекретарем Ентоні Блінкеном.



