Зеленська в рамках візиту до США зустрілася з Блінкеном: про що говорили

Блінкен запевнив Зеленську у прихильності США Україні

Перша леді України Олена Зеленська в рамках візиту до США зустрілася з держсекретарем Ентоні Блінкеном. Про це вона повідомила у Facebook.

«Я тут (у США – ред.) на запрошення першої леді Джилл Байден. Вона відвідала Україну в травні, щоб особисто побачити й поспілкуватися з тими, хто через війну втратив дім, близьких. Тепер моя черга говорити у США про українські потреби в нашому спротиві та боротьбі з агресором», – написала Олена Зеленська.

В рамках робочої поїздки вона вже зустрілася з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

«Його позиція щодо того, що, цитую: «суверенна, незалежна Україна існуватиме набагато довше, ніж Путін», залишається незмінною», – зазначила Зеленська.

Разом з тим, речник Держдепу Нед Прайс заявив, що Блінкен запевнив Зеленську у прихильності США Україні. Він також відзначив її роботу з цивільними особами, постраждалими від війни.

«Державний департамент оголосив, а потім скасував заплановану коротку появу Блінкена та Зеленської перед фотографами. Стримане прибуття свідчить про те, що Зеленська приїхала не як офіційний представник уряду свого чоловіка, президента Володимира Зеленського», – пише АР.

Нагадаємо, 20 липня Зеленська виступить перед Конгресом США.

Додамо, у інтерв'ю французькому телеканалу France 5 Олена Зеленська заявила, що не виїжджала з України після повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Також дружина президента України зареєструвалася у популярній соцмережі Twitter. Акаунт поки що не має синьої галочки, яка б засвідчувала верифікацію користувача, але інформацію про те, що ця сторінка справді належить першій леді, підтвердила пресслужба президента.



