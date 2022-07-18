Виступ відбудеться цього тижня

Перша леді України Олена Зеленська виступить перед Конгресом США. Про це повідомила заявила спікер Палати представників США Ненсі Пелосі, передає CNN.

Виступ відбудеться вже цієї середи, 20 липня.

За словами Пелосі, всі члени Палати Представників і Сенату запрошені на звернення Зеленської, яке пройде 20 липня об 11 ранку в залі Конгресу в центрі відвідувачів Капітолію.

Варто зауважити, що Зеленська анонсувала проведення другого саміту перших леді та джентльменів. Цей захід буде проведений в Україні, але «завдяки телемосту до нас приєднаються гості з різних куточків світу».

Нагадаємо, перший такий саміт відбувся у Києві ще у серпні минулого, 2021 року. Після початку війни дружина президента України подякувала учасницям та учасникам саміту за допомогу нашій країні.

Додамо, у інтерв'ю французькому телеканалу France 5 Олена Зеленська заявила, що не виїжджала з України після повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Також дружина президента України зареєструвалася у популярній соцмережі Twitter. Акаунт поки що не має синьої галочки, яка б засвідчувала верифікацію користувача, але інформацію про те, що ця сторінка справді належить першій леді, підтвердила пресслужба президента.