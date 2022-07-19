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  3. Візит Зеленської до США. Який стиль обрала перша леді України (фото)
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    Фото

    Візит Зеленської до США. Який стиль обрала перша леді України (фото)

    Зеленська в рамках візиту до США зустрілася із держсекретарем&nbsp;Блінкеном - Візит Зеленської до США. Який стиль обрала перша леді України (фото)
    Зеленська в рамках візиту до США зустрілася із держсекретарем Блінкеном
    фото: Олена Зеленська/facebook

    Перша леді підтримала українських дизайнерів

    Триває візит до США першої леді України Олени Зеленської, який відбувся на запрошення Джилл Байден. У своїй першій самостійній закордонній подорожі, Зеленська підтримала українських дизайнерів, які зазнали серйозних збитків через війну Росії проти України.

    Як повідомляє НВ, для першого виходу Олена Зеленська обрала сукню кольору хакі від української дизайнерки Лілії Літковської. Колір її образу перегукується із образом її чоловіка, Володимира Зеленського, який із початку війни з’являється на публіці у кольорах хакі.

    Образ Олена Зеленська доповнила брошкою з колаборації двох українських брендів GuzemaxGunia Project. Нею вона не один раз доповнювала свій одяг під час публічних виходів до повномасштабної війни.

    Настиупного дня Зеленська обрала білу блузу з вишивкою та чорну юбку із баскою.

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    Візит Зеленської до США. Який стиль обрала перша леді України (фото)
    Візит Зеленської до США. Який стиль обрала перша леді України (фото)
    Візит Зеленської до США. Який стиль обрала перша леді України (фото)
    Візит Зеленської до США. Який стиль обрала перша леді України (фото)
    Візит Зеленської до США. Який стиль обрала перша леді України (фото)
    Візит Зеленської до США. Який стиль обрала перша леді України (фото)
    Візит Зеленської до США. Який стиль обрала перша леді України (фото)
    Візит Зеленської до США. Який стиль обрала перша леді України (фото)
    фото: Олена Зеленська/facebook

    Нагадаємо, 20 липня Зеленська виступить перед Конгресом США.

    Додамо, у інтерв'ю французькому телеканалу France 5 Олена Зеленська заявила, що не виїжджала з України після повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

    Також дружина президента України зареєструвалася у популярній соцмережі Twitter. Акаунт поки що не має синьої галочки, яка б засвідчувала верифікацію користувача, але інформацію про те, що ця сторінка справді належить першій леді, підтвердила пресслужба президента.

    Теги: росія окупанти США війна Україна Олена Зеленська окупація перша леді #stoprussia
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    Візит Зеленської до США. Який стиль обрала перша леді України (фото)