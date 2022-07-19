Зеленська зустрілася із Джилл Байден в Білому домі

На вході в Білий дім Зеленську зустріли президент США Джо Байден разом з дружиною.

Зеленська повідомила, що питань для обговорень з Байден дуже багато

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася зі своєю американською колегою Джилл Байден в Білому домі. Про це повідомляє CNN.

За інформацією видання, на вході в Білий дім Зеленську зустріли президент США Джо Байден разом з дружиною. Байден вручив першій леді України великий букет квітів, а дружина президента привітала її обіймами.

Перемовини перших леді розпочалася приблизно о 21:50 за київським часом.

Сама ж Зеленська деталі перемовин поки що не розкриває. Лише зауважила, що питань для обговорень багато.

«Розпочала робочу зустріч з першою леді США Джилл Байден. Є насичений порядок денний і багато питань для обговорень. Про всі деталі повідомлю згодом», – написала Зеленська у себе в Twitter.

За інформацією Білого дому, під час переговорів Зеленська і Байден мали обговорити підтримку Сполученими Штатами України і способи притягнення Росії до відповідальності за військові злочини.

При цьому після розмови з Джилл Байден Зеленська зустрінеться з другим джентльменом Дугласом Емхоффом, послом США в ООН Ліндою Томас-Грінфілд та іншими офіційними особами уряду США.

Зауважимо, Байден і Зеленська вперше зустрілися особисто в травні, коли Байден здійснив невидиму поїздку в Україну. Перші леді спілкувалися до зустрічі, і це був перший раз, коли Зеленська вийшла з укриття з початку російського вторгнення в лютому. Під час їхньої годинної закритої зустрічі Зеленська поділилася своєю стурбованістю щодо емоційного здоров’я українських дітей.

Нагадаємо, триває візит до США першої леді України Олени Зеленської, який відбувся на запрошення Джилл Байден. У своїй першій самостійній закордонній подорожі, Зеленська підтримала українських дизайнерів, які зазнали серйозних збитків через війну Росії проти України.

Зазначимо, 20 липня Зеленська виступить перед Конгресом США.

Додамо, у інтерв'ю французькому телеканалу France 5 Олена Зеленська заявила, що не виїжджала з України після повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Також дружина президента України зареєструвалася у популярній соцмережі Twitter. Акаунт поки що не має синьої галочки, яка б засвідчувала верифікацію користувача, але інформацію про те, що ця сторінка справді належить першій леді, підтвердила пресслужба президента.