Провідна соціологічна компанія відмовилася публікувати політичні рейтинги, де у Рабіновича високі результати

Гендиректор КМІС пояснив, чому компанія не оприлюднює результати своїх останніх досліджень

Київський міжнародний інститут соціології відмовився публікувати рейтинги своїх трьох останніх омнібусів (регулярне багатоцільове опитування населення, проведене на замовлення одночасно декількох замовників з різними завданнями). Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив Володимир Паніотто, Генеральний директор КМІС. Таке



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Фото з відкритих джерел Вадим Рабінович

Гендиректор КМІС пояснив, чому компанія не оприлюднює результати своїх останніх досліджень

Київський міжнародний інститут соціології відмовився публікувати рейтинги своїх трьох останніх омнібусів (регулярне багатоцільове опитування населення, проведене на замовлення одночасно декількох замовників з різними завданнями). Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив Володимир Паніотто, Генеральний директор КМІС.

Таке рішення КМІС ухвалив через те, що в останньому дослідженні, яке було оприлюднене, компанія відзначила ріст підтримки одіозного Вадима Рабіновича.

«У нашому рейтингу, який ми оприлюднювали, саме ми першими зафіксували зростання рейтингу Вадима Рабіновича, — розповідає Паніотто. — Це було дослідження, проведене на початку 2017-го року. Тоді дуже сильно критикували КМІС. Ми навіть провели спеціальний аналіз. Здається, це була якась кампанія, аби знизити значущість результату цього дослідження. Потім інші соціологи також виявили тенденцію зростання рейтингу Рабіновича. Але оскільки ми були першими, то навколо нас зібрався весь негатив».

Соціолог зазначає, що наступного разу він запропонував блогерам, які критикували КМІС, скласти свій список, тож Інститут соціології провів дослідження по цьому списку. «Але все одно Рабінович показав високий результат. Тому я вирішив його не друкувати», — пояснив Паніотто.

Нагадаємо, що у період з 28 жовтня до 14 листопада експерти соціологічних агенцій «Соціс», Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), «Рейтинг» та «Центру Разумкова» провели масштабне дослідження серед 20 тисяч українців, в результаті чого отримали такі дані: якби політичні вибори відбулися найближчими вихідними, Петро Порошенко залучився би підтримкою 16.1% громадян, Юлія Тимошенко – 14.4%, а Святослав Вакарчук – 12.1%.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Соціолог Володимир Паніотто: Є відносно чесні способи маніпуляцій з політичними рейтингами