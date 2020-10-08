Провокація проти партії «Наш Край»: вночі проникли в офіс, підкинули гроші (відео)



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У «Нашому краї» пов’язують цю провокацію з діями опонентів

У ніч на 8 жовтня зловмисники зламали офіс Сумської організації партії «Наш Край» та підкинули пакет з грошима. Про це повідомив співголова партії «Наш край» Олександр Мазурчак, інформує пресслужба партії.

За словами співголови партії «Наш край», вранці 8 жовтня співробітники офісу партії у Сумах помітили сліди проникнення.

«Прийшовши сьогодні вранці в офіс «Нашого Краю» у Сумах співробітники виявили, що вхідні двері важко відчиняються. Під час перегляду відео з камер спостереження помітили людину, яка вночі проникла в офіс та підкинула пакет. Цей пакет був виявлений партійцями під час огляду приміщення. У пакеті знаходилися пачки з доларами та російськими рублями в обгортці «Сбєрбанку Росії». Була викликана поліція та запрошені журналісти», - повідомив Олександр Мазурчак.

«Наш край» назвав проникнення в офіс і підкинутий пакет – провокацією проти політичної сили.

«Це провокація проти партії «Наш край». Хтось з наших опонентів намагається підставити партію перед днем голосування на місцевих виборах. Судячи з усього, цей пакет з російськими рублями мали були виявити не наші партійці, а силовики. Очевидно, що все було організовано заради брехливої картинки: «російські гроші, маски шоу, проросійська партія». Але ми вчасно виявили цю провокацію та, судячи з усього, зірвали плани опонентів. Ідеологія партії «Наш край» – україноцентризм, наш патріотизм виражається в справах, а не в гаслах. І ніхто нас не зможе зробити «п'ятою колоною», – наголосив Мазурчак.

У «Нашому краї» пов’язують цю провокацію з діями опонентів.

«Минулого тижня народний депутат, член Політради партії Андрій Деркач звернувся із заявою до голови СБУ Івана Баканова. У заяві згадувалось про зухвалий виклик на розмову заступником начальника управління СБУ у Сумській області Лопаткіним кандидата на голову Конотопської ОТГ від партії «Наш край» Івана Огрохіна. Він вимагав від нашого однопартійця знятися з виборчих перегонів на користь кандидата від «Європейської Солідарності» Сергія Завгороднього», – підсумував Олександр Мазурчак.